超商鮮奶瓶身驚見2小洞 網友憂遭人「偷加料」總公司急報警清查

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

有網友在社群發文稱在2月底在超商買的鮮奶，今上午要飲用時卻發現瓶口側邊有2個小洞還會冒泡，直言擔心遭人「加料」；超商總公司回覆表示將清查，且考量涉及公共食品安全已報案，警方也調閱監視器、通知購買人，全面釐清狀況。

台中第二分局表示3月7日上午獲報，稱北區北屯路某便利商店內的飲料疑遭人用針刺破，畫面引發網路討論，警方也展開調查釐清案情，並避免不實訊息擴散造成民眾恐慌。

超商業者報案指出，在社群平台Threads上看到1名網友發文，內文稱2月底在超商買1瓶鮮奶，期限到3月8日，早上要喝時蓋子轉一半發現邊緣會冒泡泡，檢查發現被人戳了2個小洞；網友還說，買回家直接放冰箱沒其他人動過，擔心會不會被偷加料。

警方調閱2月25日購買時段的監視器畫面，發現1名女性消費者當晚到店內購買牛奶等商品，結帳時曾出現倒放拿取牛奶情形，但現場並未出現牛奶外漏情況。

警方說，已持續調閱沿線監視器，並通知該名購買人前來說明，以釐清案情，並追查該商品上架至售出期間的監視影像，確認是否曾遭他人接觸。

便利商店總公司也表示，將協助查詢會員購買資料，並於取得商品後送交廠商檢驗，確認產品是否異常。

超商也在網友Threads發文下留言，表示非常重視此異常事件，第一時間全面清查該店冷藏飲品包裝，調閱監視器畫面，並已聯繫廠商，溯源調查，且因此事涉及公共食品安全，他們已向警方報案，待後續與和網友聯繫上並取回原產品與內容物，會安排後續採樣檢驗。

台中第二分局。記者曾健祐／攝影
台中第二分局。記者曾健祐／攝影

