新北驚傳國三學生高樓墜落 急送醫搶救仍不治

新北市今天驚傳1名國三男學生意外從高樓墜落，緊急送醫搶救仍不治。新北市教育局第一時間獲報後立即啟動校安通報機制，並由學校行政與相關人員同步陪伴家屬及與轄區警方處理後續事宜。

新北市警方今天上午上午11時許獲報，汐止區發生民眾不慎從高處墜落，立即派員到場。據了解，現場為1名年約15、6，就讀國中3年級少年，不明原因從住處頂樓墜落，經送往汐止國泰醫院急救，仍於中午12時24分宣告不治。

新北市教育局指出，已請就讀學校人員全力配合警方及相關單位釐清案情，但詳細發生原因仍待進一步調查確認；教育局同時要求學校立即啟動關懷與安心輔導機制，針對班級師生提供必要支持，並持續強化情緒支持及生命教育，協助穩定校園情緒與安全學習環境。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980