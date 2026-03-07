聽新聞
影／八里黃狗走斑馬線過馬路被撞喪命 情侶盼聯繫家屬
新北市八里區昨天有1隻佩戴項圈的小黃狗，似乎很有靈性走斑馬線過馬路，卻是闖紅燈，結果被機車撞上不幸喪命，同時害慘一對情侶摔得滿身傷，希望向飼主求償，但警方透過動保處尚未聯絡上「家屬（飼主）」。
監視器拍下事故過程，小黃狗昨天下午2時43分在龍米路二段闖紅燈走斑馬線過馬路，據了解，狗雖不是色盲但天生無法區分紅色與綠色，透過認知訓練能懂判斷可否通行，接近中央分隔島時有1輛大卡車快速接近，可能有按喇叭嚇到牠，黃狗突然暴衝加速往前跑。
牠嬌小身軀被安全島頭遮擋看不到，衝出來的時候，剛好22歲陳男騎機車載21歲張姓女友快速經過，閃避不及直接撞上，2人、1車加1狗在地面磨擦向前滑行，小狗不幸往生，2人肢體多處擦挫傷被救護車送往淡水馬偕醫院，嶄新的機車也損傷。
事後陳男在臉書地方性社團貼文協尋，希望向飼主求償，警方表示已委託動保處協助，尚未查出小狗是否植入晶片，還沒確定是否有人飼養。
