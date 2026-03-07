台中驚傳夫妻雙亡…留下高中兒 檢方相驗結果出爐

台中市西屯區一處民宅昨驚傳陳姓夫妻雙亡，40多歲陳姓男子和妻子因家人聯繫不上，警方獲報到場破門發現2人在屋內已明顯死亡，並有留訊息和家人告別，但親友對其財務、詳細狀況仍不清楚，警方初步鑑識、採證，檢方今上午也已相驗完畢，認無他殺嫌疑、無外力介入。

台中地檢署檢察官今上午赴東海殯儀館相驗，經查無他殺嫌疑，也沒有外力介入跡象，檢方已核發相驗屍體證明書予家屬。

台中第6分局6日傍晚6點多獲報，西屯區靠近工業區1處民宅經需要破門，陳姓屋主的弟弟因遲遲聯繫不上哥哥、大嫂，昨在警消協助下進入屋內，驚覺夫妻倆竟已雙亡。

據了解，夫妻有留下訊息和家屬告別，但其財務、近期狀況等親友並不清楚，警方鑑識人員到場採證未發現外力介入。

陳姓夫妻育有1名高中兒子，但事發時兒子並不在家，警方將進一步聯繫家屬了解，清查相關跡證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980