高雄孕婦2年2度急產 前金消防救援母子平安

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄1名孕婦2年2度臨盆，遭遇緊急狀況，家人向119求救，由前金消防分隊即時救援，及時送往醫院順利生產。她與家屬前往分隊致謝，並送上花生禮盒，象徵「好事發生」，並寫下卡片向消防員表達最真摯的感謝。

高雄市消防局表示，前金消防分隊的這段跨越2年的守護故事，希望讓民眾看見城市最溫暖的一面；孕產婦急症屬高風險案件，無論破水或產後出血，都必須迅速判斷並妥善處置，平時持續的專業訓練與團隊默契，是成功完成任務的關鍵。

這名受助的媽媽在卡片中寫出「一直以來辛苦了」。婦人回憶憶，2023年4月她突然破水，消防人員迅速到場，在救護車上持續安撫情緒、專業處置，讓她順利平安產下第一個寶寶；2024年11月，懷第二胎將臨盆時，又發生大量出血，情況更加危急。婦人在卡片裡提到，「聽到你們專業有條不紊地與醫院聯繫，因為你們專業有效率，我才能母子平安」、「我的孩子們健康平安地成長，多虧你們的專業照顧。」字句之間，是歷經驚險後的真切感謝。

家屬表示，2年內經歷2次危急時刻，每一次都是因為消防人員的守護，才讓家庭得以圓滿，他們希望與消防人員分享這份「好事發生」的喜悅，並祝福每一位出勤的英雄都能平安歸來。

高雄婦人（中）2年2度臨盆急產，在前金消防分隊急送醫，如今母子平安，向消防隊表達謝意。圖／前金消防分隊提供
高雄婦人（中）2年2度臨盆急產，在前金消防分隊急送醫，如今母子平安，向消防隊表達謝意。圖／前金消防分隊提供

醫院 孕婦 緊急狀況

相關新聞

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

44歲陳姓男子昨天涉嫌在社群Instagram上，對一名粉絲破5000人的紋繡師帳號貼文下留言「要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人」，北市警方獲報確認陳男住所，南下苗栗縣抓人，他辯稱帳號被盜用不是他做的，但警方查看登入狀態都是同一地點，無盜用疑慮，警詢後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。

高山協作北大武山墜谷亡 義搜隊發文悼念「雲霧裡的揹行者」

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山檜谷山莊時，疑似失足跌落山谷，消防局獲報後前往救援，花了3個多鐘頭才將其救起，但已無生命徵象。蔡男是登山界小有名氣的「峰哥」，義勇特種搜救大隊事後也發文送他一程，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

屏東高樹滑翔機疑機械故障墜落鳳梨田 駕駛骨折送醫

今天上午10時許一架動力滑翔機疑似因機械故障，掉落在屏東縣高樹鄉產業路旁的鳳梨田，51歲吳姓駕駛人意識清醒，左邊腿部骨折，送往高雄旗山醫院治療，無生命危險，相關案情由警方及相關單位進一步調查。

高雄孕婦2年2度急產 前金消防救援母子平安

高雄1名孕婦2年2度臨盆，遭遇緊急狀況，家人向119求救，由前金消防分隊即時救援，及時送往醫院順利生產。她與家屬前往分隊致謝，並送上花生禮盒，象徵「好事發生」，並寫下卡片向消防員表達最真摯的感謝。

台東測速桿只有15支？駕駛不信實地數出27支 警方：其他是備用

台東縣警察局近日公布最新「固定式取締違規照相桿暨科技執法偵測」設置地點，全縣共有15支固定式測速及闖紅燈取締設備，另有22處科技執法偵測點。不過消息公布後，引發部分民眾討論，有駕駛質疑平常在路上看到的測速照相桿似乎不只15支，甚至有人實地統計，認為全縣包含測速與闖紅燈設備的桿位可能多達27支。

你好眼熟！台南警眼尖識破假身分 當場逮獲身揹11案通緝男

「你好眼熟！」 台南市警五分局員警昨晨在北區臨安路見一機車違規上前攔查，經查證身分時，後座27歲王姓男子先報家人資料給警方，過程中言詞閃爍，員警眼尖認出王曾經盤查過的對象，再經警政系統比對，確認王因涉洗錢防制法等11案遭全國各地院檢通緝犯，當場逮捕歸案。

