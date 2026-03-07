高雄孕婦2年2度急產 前金消防救援母子平安

高雄1名孕婦2年2度臨盆，遭遇緊急狀況，家人向119求救，由前金消防分隊即時救援，及時送往醫院順利生產。她與家屬前往分隊致謝，並送上花生禮盒，象徵「好事發生」，並寫下卡片向消防員表達最真摯的感謝。

高雄市消防局表示，前金消防分隊的這段跨越2年的守護故事，希望讓民眾看見城市最溫暖的一面；孕產婦急症屬高風險案件，無論破水或產後出血，都必須迅速判斷並妥善處置，平時持續的專業訓練與團隊默契，是成功完成任務的關鍵。

這名受助的媽媽在卡片中寫出「一直以來辛苦了」。婦人回憶憶，2023年4月她突然破水，消防人員迅速到場，在救護車上持續安撫情緒、專業處置，讓她順利平安產下第一個寶寶；2024年11月，懷第二胎將臨盆時，又發生大量出血，情況更加危急。婦人在卡片裡提到，「聽到你們專業有條不紊地與醫院聯繫，因為你們專業有效率，我才能母子平安」、「我的孩子們健康平安地成長，多虧你們的專業照顧。」字句之間，是歷經驚險後的真切感謝。

家屬表示，2年內經歷2次危急時刻，每一次都是因為消防人員的守護，才讓家庭得以圓滿，他們希望與消防人員分享這份「好事發生」的喜悅，並祝福每一位出勤的英雄都能平安歸來。