台東測速桿只有15支？駕駛不信實地數出27支 警方：其他是備用

台東縣警察局近日公布最新「固定式取締違規照相桿暨科技執法偵測」設置地點，全縣共有15支固定式測速及闖紅燈取締設備，另有22處科技執法偵測點。不過消息公布後，引發部分民眾討論，有駕駛質疑平常在路上看到的測速照相桿似乎不只15支，甚至有人實地統計，認為全縣包含測速與闖紅燈設備的桿位可能多達27支。

有駕駛表示，平時行駛在台東主要幹道時，常在不同路段看到外型相似的測速桿或設備，「很多桿子看起來都一樣，其實很難分辨到底有沒有裝測速儀器。」也有人指出，台東道路距離長、車流不像都市那麼密集，但測速設備仍不少，因此開車時都會特別留意速限，深怕一不注意就被拍照開罰。

也有駕駛坦言，測速設備確實會讓人開車時更加小心，但若是空桿或備用設備，民眾往往無法分辨，難免產生疑惑，希望相關資訊能更透明。

此外，科技執法設備數量也引起部分民眾討論。有駕駛指出，光是台東市區就設置約20處科技執法設備，再加上台9線沿線多處固定式測速及闖紅燈取締桿，讓部分用路人直言「幾乎到處都是鏡頭」，甚至質疑執法密度過高，「開車一不小心就被拍，感覺像在搶錢」。也有人認為，若能同步加強交通工程改善與標示提醒，或許更能讓民眾理解設置目的。

對此，台東縣警察局表示，目前公告的15支固定式測速及闖紅燈取締桿，都是實際安裝取締儀器並正在執行取締的設備。至於民眾看到數量較多，是因為部分地點設置的是備用或支援型桿位，未必每一支都有安裝取締儀器，主要用於未來設備調整或支援使用。

警方指出，固定式取締設備的設置主要依據交通事故發生率、違規熱點及道路安全需求評估，目的並非開罰，而是透過科技執法提醒駕駛遵守交通規則，降低事故風險。

根據警察局公告資料，目前台9線公路的取締設備數量最多，共設置7處，其中南迴公路383.65公里代天宮路段、417.86公里大武國中路段及427.43公里達仁消防隊路段較為集中，提醒駕駛行經時務必留意速限及交通號誌。

警方也呼籲，用路人切勿抱持僥倖心態，即使部分桿位未必隨時裝設儀器，但設備可能依需求隨時調整或支援使用，駕駛仍應遵守速限、避免闖紅燈，共同維護道路安全。

台東縣境共有22處科技執法偵測點，其中市區道路有20處，省道公路2處。記者尤聰光／攝影