你好眼熟！台南警眼尖識破假身分 當場逮獲身揹11案通緝男

「你好眼熟！」 台南市警五分局員警昨晨在北區臨安路見一機車違規上前攔查，經查證身分時，後座27歲王姓男子先報家人資料給警方，過程中言詞閃爍，員警眼尖認出王曾經盤查過的對象，再經警政系統比對，確認王因涉洗錢防制法等11案遭全國各地院檢通緝犯，當場逮捕歸案。

經清查，王因涉洗錢防制法、詐欺、藥事法、偽造文書、侵占等11案而遭通緝，也是警方毒品列管人口，經採尿結果顯示為陽性反應。警詢後，將他依毒品、通緝等案解送台南地檢署歸案。

五分局警備隊副隊長蘇敬修、開元派出所警員李韋儀，昨凌晨1時許巡邏時，在臨安路上見一機車違規，上前攔查。警方查證身分時，王先是報家人的資料，過程中言詞閃爍又略帶心虛，此時員警認出對方曾經盤查過，再經以警政系統比對，確認其通緝身分。

然而，王一開始還否認到底，經警提示相關資料，最終仍逃不過警方查緝，當場依法將他逮捕歸案。