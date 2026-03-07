金價持續上揚！男子以「金包銀」詐騙銀樓得逞 警方據報1小時查獲嫌犯

26歲張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」的項鍊，這條飾品項鍊重逾2台兩，但僅含少量黃金成分，男子日前涉嫌到苗栗市一家銀樓佯稱是純金並變賣，店家一時不察，讓對方換走2條純金項鍊及10多萬元差價，店家事後檢驗發現被騙，前天下午報警，警方據報後調閱監視畫面，不到1小時就查獲張姓男子，訊問移送檢方偵辦。

苗栗警分局初步調查，金價近來持續上揚，目前1台兩已近20萬元，張姓男子日前涉嫌以假亂真，以網路購買的金包銀飾金到中正路一家銀樓變賣，因對方持有這家銀樓過去售賣純金的保證書，重量也相仿，變賣價格要40多萬元，但店家一時沒有足夠現金，因此讓張男換走3條合計重40多克的金項鍊及差價10萬多元。

銀樓事後檢驗發現換來的並非純金，3月5日下午3點多報警處理，警方獲報後立即調閱店內及周遭監視器影像，鎖定張姓嫌疑人使用的車輛並以車追人，順利在苗栗市為公路一帶將張男查獲，全數追回店家交付的黃金項鍊及現金，訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定張嫌限制住居。

苗栗警分局藉此呼籲，近期金價持續高漲，讓不少民眾興起將家中舊金飾拿到銀樓變現的念頭，但也讓投機者動起歪腦筋，呼籲銀樓業者黃金交易、飾品回收時要多留意，千萬不要回收來路不明的飾品，黃金交易買賣時確實做好鑑定工作，以避免遭詐騙。

張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」、重逾2台兩的飾品項鏈，佯稱純金到銀樓變賣，店家一時不察遭騙。圖／警方提供