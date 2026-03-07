快訊

金價持續上揚！男子以「金包銀」詐騙銀樓得逞 警方據報1小時查獲嫌犯

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

26歲張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」的項鍊，這條飾品項鍊重逾2台兩，但僅含少量黃金成分，男子日前涉嫌到苗栗市一家銀樓佯稱是純金並變賣，店家一時不察，讓對方換走2條純金項鍊及10多萬元差價，店家事後檢驗發現被騙，前天下午報警，警方據報後調閱監視畫面，不到1小時就查獲張姓男子，訊問移送檢方偵辦。

苗栗警分局初步調查，金價近來持續上揚，目前1台兩已近20萬元，張姓男子日前涉嫌以假亂真，以網路購買的金包銀飾金到中正路一家銀樓變賣，因對方持有這家銀樓過去售賣純金的保證書，重量也相仿，變賣價格要40多萬元，但店家一時沒有足夠現金，因此讓張男換走3條合計重40多克的金項鍊及差價10萬多元。

銀樓事後檢驗發現換來的並非純金，3月5日下午3點多報警處理，警方獲報後立即調閱店內及周遭監視器影像，鎖定張姓嫌疑人使用的車輛並以車追人，順利在苗栗市為公路一帶將張男查獲，全數追回店家交付的黃金項鍊及現金，訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定張嫌限制住居。

苗栗警分局藉此呼籲，近期金價持續高漲，讓不少民眾興起將家中舊金飾拿到銀樓變現的念頭，但也讓投機者動起歪腦筋，呼籲銀樓業者黃金交易、飾品回收時要多留意，千萬不要回收來路不明的飾品，黃金交易買賣時確實做好鑑定工作，以避免遭詐騙。

張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」、重逾2台兩的飾品項鏈，佯稱純金到銀樓變賣，店家一時不察遭騙。圖／警方提供
張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」、重逾2台兩的飾品項鏈，佯稱純金到銀樓變賣，店家一時不察遭騙。圖／警方提供

張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」、重逾2台兩的飾品項鏈，佯稱純金到銀樓變賣，店家一時不察遭騙，警方接獲報案在1小時內查獲嫌疑人，銀樓損失全數追回。圖／警方提供
張姓男子透過網路購買一條俗稱「金包銀」、重逾2台兩的飾品項鏈，佯稱純金到銀樓變賣，店家一時不察遭騙，警方接獲報案在1小時內查獲嫌疑人，銀樓損失全數追回。圖／警方提供

銀樓 苗栗市 中正路

相關新聞

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

44歲陳姓男子昨天涉嫌在社群Instagram上，對一名粉絲破5000人的紋繡師帳號貼文下留言「要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人」，北市警方獲報確認陳男住所，南下苗栗縣抓人，他辯稱帳號被盜用不是他做的，但警方查看登入狀態都是同一地點，無盜用疑慮，警詢後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。

高山協作北大武山墜谷亡 義搜隊發文悼念「雲霧裡的揹行者」

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山檜谷山莊時，疑似失足跌落山谷，消防局獲報後前往救援，花了3個多鐘頭才將其救起，但已無生命徵象。蔡男是登山界小有名氣的「峰哥」，義勇特種搜救大隊事後也發文送他一程，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

台中西屯夫妻失聯 家人急報案破門驚見已雙亡

台中市西屯區一處民宅昨驚傳夫妻雙亡案件，陳姓男子和妻子因家人聯繫不上，警方獲報到場破門發現2人在屋內已明顯死亡，並有留訊息和家人告別，但親友對其財務、詳細狀況仍不清楚，警方鑑識後初步排除外力介入，已報請檢方相驗釐清死因。

台東測速桿只有15支？駕駛不信實地數出27支 警方：其他是備用

台東縣警察局近日公布最新「固定式取締違規照相桿暨科技執法偵測」設置地點，全縣共有15支固定式測速及闖紅燈取締設備，另有22處科技執法偵測點。不過消息公布後，引發部分民眾討論，有駕駛質疑平常在路上看到的測速照相桿似乎不只15支，甚至有人實地統計，認為全縣包含測速與闖紅燈設備的桿位可能多達27支。

你好眼熟！台南警眼尖識破假身分 當場逮獲身揹11案通緝男

「你好眼熟！」 台南市警五分局員警昨晨在北區臨安路見一機車違規上前攔查，經查證身分時，後座27歲王姓男子先報家人資料給警方，過程中言詞閃爍，員警眼尖認出王曾經盤查過的對象，再經警政系統比對，確認王因涉洗錢防制法等11案遭全國各地院檢通緝犯，當場逮捕歸案。

