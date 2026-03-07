快訊

剩不到半小時！搭機前發現手機遺落計程車 警火速找回助他返金門

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

本應是返鄉團圓的行程，卻因手機遺落差點錯過航班。台北市張姓男子日前準備搭機前往金門，發現手機遺落在稍早搭乘的計程車上，因手機內有電子登機資訊與重要聯絡資料，時間又只剩不到半小時，急忙向警方求助，警方調閱監視器鎖定車輛並聯繫司機，在航班起飛前取回手機，協助男子順利搭機返鄉。

台北市松山分局東社派出所表示，張男（32歲）日前到派出所報案，稱稍早搭計程車後發現手機不見，研判可能遺落車上，但他即將搭機前往金門，時間相當緊迫，若找不回手機恐怕無法順利登機。

當時值勤警員黃子政接獲報案，立即調閱派出所周邊監視器畫面，確認張男下車地點與時間，並鎖定所搭乘計程車車號，隨即透過系統聯繫司機，由於當時適逢假日，街頭車流與旅客較多，若耽誤時間恐趕不上航班。

警方聯繫上司機，確認手機確實在車內，隨即熱心協助把手機送回派出所，考量張男趕赴機場時間緊迫，警方也協調司機直接載送張男前往松山機場，讓他在起飛前順利取回手機並搭上班機。

警方表示，過程中張男的妻子因聯繫不上丈夫，一度打電話到派出所詢問，警方向家屬說明情況後才讓她放下心來，張男事後順利抵達金門，頻頻向警方表示感謝。

松山分局東社派出所警員黃子政日前協助手機遺失在計程車上的張姓男子順利搭上班機。記者翁至成／翻攝
松山分局東社派出所警員黃子政日前協助手機遺失在計程車上的張姓男子順利搭上班機。記者翁至成／翻攝

