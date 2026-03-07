聽新聞
剩不到半小時！搭機前發現手機遺落計程車 警火速找回助他返金門
本應是返鄉團圓的行程，卻因手機遺落差點錯過航班。台北市張姓男子日前準備搭機前往金門，發現手機遺落在稍早搭乘的計程車上，因手機內有電子登機資訊與重要聯絡資料，時間又只剩不到半小時，急忙向警方求助，警方調閱監視器鎖定車輛並聯繫司機，在航班起飛前取回手機，協助男子順利搭機返鄉。
台北市松山分局東社派出所表示，張男（32歲）日前到派出所報案，稱稍早搭計程車後發現手機不見，研判可能遺落車上，但他即將搭機前往金門，時間相當緊迫，若找不回手機恐怕無法順利登機。
當時值勤警員黃子政接獲報案，立即調閱派出所周邊監視器畫面，確認張男下車地點與時間，並鎖定所搭乘計程車車號，隨即透過系統聯繫司機，由於當時適逢假日，街頭車流與旅客較多，若耽誤時間恐趕不上航班。
警方聯繫上司機，確認手機確實在車內，隨即熱心協助把手機送回派出所，考量張男趕赴機場時間緊迫，警方也協調司機直接載送張男前往松山機場，讓他在起飛前順利取回手機並搭上班機。
警方表示，過程中張男的妻子因聯繫不上丈夫，一度打電話到派出所詢問，警方向家屬說明情況後才讓她放下心來，張男事後順利抵達金門，頻頻向警方表示感謝。
