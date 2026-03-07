影／淡水貨車撞斷電線桿 肇事逃逸自行就醫又溜走

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離，民眾轉而感到憤怒錄影報警。警方查出身分但駕駛已逃匿，擴大追查中。

監視器拍到這輛3.5噸藍色小貨車昨晚9時許猛然撞上路燈電線桿，造成車頭嚴重變形凹陷，水泥電桿底部粉碎斷裂位移傾斜幸未倒下。

由於時間不算太晚，附近居民正準備倒圾垃出門，紛紛探頭查看，還有人好心幫忙叫救護車。沒想到貨車卻先緩緩倒車，然後就直接往前逃離，令眾人看傻眼，隨即拿手機錄影拍下車號報警。後來還因台電搶修更換電線桿短暫停電數小時。

警方調閱路口監視器以車追人，確認肇事駕駛是49歲陳男，且查到他在肇事之後曾聯繫同事協助前往榮總醫院就診，但員警趕往醫院再到他的住所查訪都沒找到人，目前循線全力追緝中，以釐清是否涉及酒駕、毒駕或其他違法事由。

記者林昭彰／翻攝