影／淡水貨車撞斷電線桿 肇事逃逸自行就醫又溜走

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離，民眾轉而感到憤怒錄影報警。警方查出身分但駕駛已逃匿，擴大追查中。

監視器拍到這輛3.5噸藍色小貨車昨晚9時許猛然撞上路燈電線桿，造成車頭嚴重變形凹陷，水泥電桿底部粉碎斷裂位移傾斜幸未倒下。

由於時間不算太晚，附近居民正準備倒圾垃出門，紛紛探頭查看，還有人好心幫忙叫救護車。沒想到貨車卻先緩緩倒車，然後就直接往前逃離，令眾人看傻眼，隨即拿手機錄影拍下車號報警。後來還因台電搶修更換電線桿短暫停電數小時。

警方調閱路口監視器以車追人，確認肇事駕駛是49歲陳男，且查到他在肇事之後曾聯繫同事協助前往榮總醫院就診，但員警趕往醫院再到他的住所查訪都沒找到人，目前循線全力追緝中，以釐清是否涉及酒駕、毒駕或其他違法事由。

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿卻肇逃，警方獲報到場調查。水泥電桿底部粉碎斷裂位移傾斜幸未倒下，後來還因台電搶修更換電線桿短暫停電數小時。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿卻肇逃，警方獲報到場調查。水泥電桿底部粉碎斷裂位移傾斜幸未倒下，後來還因台電搶修更換電線桿短暫停電數小時。記者林昭彰／翻攝

台電 救護車 監視器

相關新聞

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

影／淡水貨車撞斷電線桿 肇事逃逸自行就醫又溜走

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離，民眾轉而感到憤怒錄影報警。警方查出身分但駕駛已逃匿，擴大追查中。

男子一身K味 見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

