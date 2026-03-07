快訊

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

聯合報／ 記者翁至成廖炳棋／台北報導

44歲陳姓男子昨天涉嫌在社群Instagram上，對一名粉絲破5000人的紋繡師帳號貼文下留言「要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人」，北市警方獲報確認陳男住所，南下苗栗縣抓人，他辯稱帳號被盜用不是他做的，但警方查看登入狀態都是同一地點，無盜用疑慮，警詢後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市刑大表示，6日網路社群平台出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等恐嚇言論，引發民眾關注與不安；被留言的女網友向台中市警察局報案，台中警方同步通報台北。

由於陳男是用自己的帳號留言，北市刑大科偵隊很快的就鎖定他身分，向台北地檢署聲請拘票，昨天晚上10點多南下苗栗縣苗栗市抓人，他在馬路上被逮。

警方詢問他身分人別和發文情況與動機，他辯稱不是他發文、帳號被盜用，但警方瀏覽他帳號登入狀態並沒有其他地點，沒有盜用疑慮；另外，警方也查看他留言紀錄，並未有其他恐嚇言論，初判他疑想取得女網友關注，基於好玩才留言。

據了解，陳男是跟媽媽一起從事裁縫工作，2人同住；陳男在2024年有過妨害公務紀錄，因騎機車行經苗栗市區，被員警發現後車燈損壞未亮，他攔查不停逕自直行，車輪輾過張姓警員右腳，苗栗地院依妨害公務執行罪判他有期徒刑6月，可易科罰金。

台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
妨害公務 苗栗

