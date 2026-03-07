台中西屯夫妻雙亡家中 鄰居訝異：前天兒還下樓倒垃圾

台中市西屯區一處民宅昨晚驚傳陳姓夫妻雙亡。鄰居表示，陳家為雙薪家庭，育有一子就讀高三，平時家庭、鄰里關係和睦，未有爭吵，是很正常家庭，前天還看到其子下樓倒垃圾，未發現異樣，沒想到竟傳出夫妻雙亡，讓人訝異。

4旬陳男與妻因家人聯繫不上報警，在昨晚6時許在警方、消防隊協助下破門，發現夫妻2人在屋內已明顯死亡，親友對其財務、詳細狀況仍不清楚，第六警分局鑑識後初步排除外力介入，已通知成年的兒子製作筆錄，並報請檢方相驗釐清死因。

鄰居表示，陳家一家三口，夫妻倆都有工作，育有一子就讀高三，沒有聽聞過爭吵聲，平時都是兒子下樓倒垃圾，看見鄰居也會打招呼，與鄰里關係和睦，是很普通的家庭，前天還有看到其子下樓倒垃圾，沒有異樣，沒想到竟傳出夫妻雙亡，讓人訝異。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980