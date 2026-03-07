快訊

影／新莊轎車詭異衝破2道鐵圍籬穿越空地 肇事駕駛喊沒事即逃逸

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但車牌掉落在現場。警方將依車籍追查、通知車主到案說明，追究肇事逃逸相關責任。

新莊、樹林、泰山一帶施工中的塭仔圳重劃區新開很多馬路但土地還沒開發，道路兩側沿線架滿圍籬。

這起詭異車禍發生於凌晨3時許，目擊者稱1輛老舊三菱轎車由新莊三泰路往中正路方向行駛，約在莊泰路口撞破鐵圍籬衝進空地，但轎車沒停下仍繼續往前衝，穿越近40公尺寬的空地又撞破另1道圍籬卡住。

路人直呼太誇張，因曾好心上前詢問，肇事駕駛聲稱沒事，便搬開圍籬又上車逕自駕車逃離，令人懷疑不是酒駕就是毒駕。警方獲報到場勘查，發現肇事轎車撞到前保險桿和車牌掉落現場，員警已照相、測繪、蒐集相關跡證，後續將調閱周邊監視器追查肇事車輛逃逸路線，並依車籍聯繫車主通知肇事駕駛到案說明，追究相關責任。

新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但前保險桿和車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但前保險桿和車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝

肇事轎車先撞破員警拍照位置的第一道鐵圍籬，繼續向前衝，穿越近40公尺寬的空地，再撞破前方另1道圍籬卡住，卻搬開圍籬逕自逃離，但車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝
肇事轎車先撞破員警拍照位置的第一道鐵圍籬，繼續向前衝，穿越近40公尺寬的空地，再撞破前方另1道圍籬卡住，卻搬開圍籬逕自逃離，但車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝

留言「3月8日台北燈節殺人」 苗栗男落網辯帳號被盜

44歲陳姓男子昨天涉嫌在社群Instagram上，對一名粉絲破5000人的紋繡師帳號貼文下留言「要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人」，北市警方獲報確認陳男住所，南下苗栗縣抓人，他辯稱帳號被盜用不是他做的，但警方查看登入狀態都是同一地點，無盜用疑慮，警詢後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送台北地檢署偵辦。

高山協作北大武山墜谷亡 義搜隊發文悼念「雲霧裡的揹行者」

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山檜谷山莊時，疑似失足跌落山谷，消防局獲報後前往救援，花了3個多鐘頭才將其救起，但已無生命徵象。蔡男是登山界小有名氣的「峰哥」，義勇特種搜救大隊事後也發文送他一程，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

台中西屯夫妻失聯 家人急報案破門驚見已雙亡

台中市西屯區一處民宅昨驚傳夫妻雙亡案件，陳姓男子和妻子因家人聯繫不上，警方獲報到場破門發現2人在屋內已明顯死亡，並有留訊息和家人告別，但親友對其財務、詳細狀況仍不清楚，警方鑑識後初步排除外力介入，已報請檢方相驗釐清死因。

影／淡水貨車撞斷電線桿 肇事逃逸自行就醫又溜走

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離，民眾轉而感到憤怒錄影報警。警方查出身分但駕駛已逃匿，擴大追查中。

台中西屯夫妻雙亡家中 鄰居訝異：前天兒還下樓倒垃圾

台中市西屯區一處民宅昨晚驚傳陳姓夫妻雙亡。鄰居表示，陳家為雙薪家庭，育有一子就讀高三，平時家庭、鄰里關係和睦，未有爭吵，是很正常家庭，前天還看到其子下樓倒垃圾，未發現異樣，沒想到竟傳出夫妻雙亡，讓人訝異。

