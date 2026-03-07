影／新莊轎車詭異衝破2道鐵圍籬穿越空地 肇事駕駛喊沒事即逃逸

新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但車牌掉落在現場。警方將依車籍追查、通知車主到案說明，追究肇事逃逸相關責任。

新莊、樹林、泰山一帶施工中的塭仔圳重劃區新開很多馬路但土地還沒開發，道路兩側沿線架滿圍籬。

這起詭異車禍發生於凌晨3時許，目擊者稱1輛老舊三菱轎車由新莊三泰路往中正路方向行駛，約在莊泰路口撞破鐵圍籬衝進空地，但轎車沒停下仍繼續往前衝，穿越近40公尺寬的空地又撞破另1道圍籬卡住。

路人直呼太誇張，因曾好心上前詢問，肇事駕駛聲稱沒事，便搬開圍籬又上車逕自駕車逃離，令人懷疑不是酒駕就是毒駕。警方獲報到場勘查，發現肇事轎車撞到前保險桿和車牌掉落現場，員警已照相、測繪、蒐集相關跡證，後續將調閱周邊監視器追查肇事車輛逃逸路線，並依車籍聯繫車主通知肇事駕駛到案說明，追究相關責任。

新北市新莊區今天凌晨有1輛轎車撞破塭仔圳重劃區施工圍籬衝進空地，仍繼續向前衝約40公尺，再撞破另1道圍籬卻逕自逃離，但前保險桿和車牌掉落在現場。記者林昭彰／翻攝

