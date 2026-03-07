高山協作北大武山墜谷亡 義搜隊發文悼念「雲霧裡的揹行者」

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山檜谷山莊時，疑似失足跌落山谷，消防局獲報後前往救援，花了3個多鐘頭才將其救起，但已無生命徵象。蔡男是登山界小有名氣的「峰哥」，義勇特種搜救大隊事後也發文送他一程，「任務結束了，謝謝雲霧裡的揹行者」。

昨天上午9時15分許，蔡男正與其它協作將物資背上山，走到2K處時前方的協作聽見有東西掉落的聲音，回頭一看蔡男已不見了，察看後發現蔡男已失足掉落陡峭山谷中，連忙報案。

屏東縣消防局接獲報案，出動4車9人，由特搜大隊長陳世鴻帶隊，12時41分到達事故點，發現男子跌落約90公尺深山谷，將其救起時已無生命徵象，下午4時39分將蔡男搬運至新登山口，載送至潮州安泰醫院，仍宣告不治。

過程中有10多人輪流把蔡男背下山，搜救隊成員表示，當時山上雖然沒下雨，但霧很濃，可能是視線不良才會不慎失足。蔡姓男子在登山界小有名氣，去年曾參加背媽祖上北大武的活動，是很熱心的人。

屏東義勇特種搜救大隊也在臉書發文哀悼，「峰哥辛苦了，任務結束了，謝謝祢，雲霧裡的揹行者」。文中指出高山協作員是登山不可或缺並極為重要角色，是高風險、辛苦且偉大的工作，更是守護登山客的無名英雄，特搜大隊及消防人員上山救援時，也都要仰賴他們的專業。

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山時失足跌落山谷，救援人員將其救起但已無生命徵象。圖／消防局提供

58歲蔡姓男子昨天上午背物資前往北大武山時失足跌落山谷，過程中有10多人輪流把蔡男背下山。圖／取自屏東縣政府消防局義勇特種搜救大隊2.0臉書

