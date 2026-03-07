快訊

驚！台東無照駕車最多的不是年輕人 而是這年齡層

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣無照駕駛新制自今年1月31日上路後，違規案件仍頻傳。臺東縣警察局交通警察大隊統計，截至3月3日止，全縣共取締無照駕駛149件，另有47件為車輛所有人將車輛提供給無照者使用，依法同樣受罰。警方提醒，新制加重罰則並針對累犯加重處分，民眾切勿心存僥倖。

從年齡層分布來看，無照駕駛並非只出現在年輕族群，中壯年與高齡族群比例反而很高。21至30歲違規25件，41至50歲最多28件，51至60歲22件，61至70歲21件，70歲以上16件，18至20歲15件，18歲以下僅3件。50歲以上族群合計達59件，約占違規總數的四成，顯示中高齡族群也存在交通安全風險。

警方分析，新制上路約一個月就取締149件，平均每天約4至5件，顯示仍有部分民眾未依法取得駕照即上路。而在所有違規案件中，有47件涉及車主將車輛借給無照者使用，比例約占3成，警方呼籲車主務必確認駕駛人資格，以免連帶受罰。

一名偏鄉居民說「我們家沒公車到達，孩子上學、工作上山下海，只能自己開車」；另一位76歲長者表示「公車班次少，想出門買菜，沒有駕照也只能借車外出」。對於偏鄉居民來說，便利出行與法規的衝突，讓生活中出現了「不得不」的選擇。

警方指出，依交通部修正規定，無照機車最高可罰新台幣3萬6千元，汽車最高6萬元；累犯者10年違規達2次將裁處最高額度罰鍰，達3次以上則在前次罰鍰基礎上加重處分，並可能面臨扣車、扣牌，以及自費參加道路交通安全講習等措施。

警方提醒，修法後無照駕駛罰鍰已採累加制度，且車主若將車輛提供給無照者，也會一併受罰。另自2026年5月起將實施高齡換照新制，70歲以上長者換照須通過體格檢查、安全教育課程與危險感知體驗；75歲以上則需再加考認知功能測驗，駕照效期為3年。

警方呼籲駕駛人應依法取得駕照再上路，家長與車主也應避免讓無照者駕駛車輛。偏鄉居民雖面臨交通不便，但法規與安全仍不可輕忽，遵守交通規則、合理安排出行，才能保障自身與家人的安全。

台東縣無照駕駛新制自今年1月31日實施，違規案件仍頻傳，上路1個月全縣共取締無照駕駛149件。圖／台東縣警察局提供
台東縣無照駕駛新制自今年1月31日實施，違規案件仍頻傳，上路1個月全縣共取締無照駕駛149件。圖／台東縣警察局提供

台東警方加強取締無照駕駛違規，降低交通意外發生。圖／台東縣警察局提供
台東警方加強取締無照駕駛違規，降低交通意外發生。圖／台東縣警察局提供

中高齡族群 無照駕駛 車主

