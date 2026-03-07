台中西屯夫妻失聯 家人急報案破門驚見已雙亡

台中市西屯區一處民宅昨驚傳夫妻雙亡案件，陳姓男子和妻子因家人聯繫不上，警方獲報到場破門發現2人在屋內已明顯死亡，並有留訊息和家人告別，但親友對其財務、詳細狀況仍不清楚，警方鑑識後初步排除外力介入，已報請檢方相驗釐清死因。

台中第6分局昨傍晚6點多獲報，西屯區靠近工業區1處民宅經需要破門，陳姓屋主的弟弟因遲遲聯繫不上哥哥、大嫂，昨在警消協助下進入屋內，驚覺夫妻倆竟已雙亡。

據了解，夫妻有留下訊息和家屬告別，但其財務、近期狀況等親友並不清楚，警方鑑識人員到場採證未發現外力介入，將報請台中地檢署相驗釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980