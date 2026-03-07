聽新聞
網路留言恐嚇台北燈節「潑硫酸、殺幾個人」 北市刑大4小時逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北燈節從2月25日至3月15日盛大開展，6日晚間6時許，有網友在一名女性網友的Threads帳號串文中，留言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，台北市刑警大隊獲報後，立即展開行動，4小時後就從苗栗帶回45歲涉嫌留言的陳姓男子，詳細動機待進一步釐清。

北市刑大表示，6日網路社群平臺出現留言稱「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」等恐嚇言論，引發民眾關注與不安；被留言的女性網友向台中市警察局報案，台中警方同步通報台北；許多網友看到留言，紛紛表示要報警，女性網友表示報案後，留言要潑硫酸的網友疑似收回訊息。

台北市刑大獲報後立即與中山分局及苗栗縣警察局苗栗分局，報請台北地檢署指揮偵辦。警方調閱相關資料，並運用科技偵查手段進行比對分析，迅速鎖定涉案帳號使用者身分，6日晚間10時許在苗栗市查獲涉案犯嫌到案，詳細動機仍待進一步釐清。

警方呼籲，任何在網路散布恐嚇言論、影響公共安全或引發社會恐慌行為，都可能觸犯刑法恐嚇危害安全等相關罪責。另外台北燈節活動期間，台北市警方將持續加強會場周邊巡邏與安全維護，並與相關單位保持密切聯繫，確保活動秩序與民眾安全。

台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
台北市刑警大隊昨天晚間10時許，在苗栗市逮捕涉嫌留言恐嚇男子。記者廖炳棋／翻攝
2025台北燈節開幕。記者葉信菉／攝影
苗栗市 台北 科技偵查

影／開車低頭滑手機！男駛入對向肇禍車毀人傷 先收3千元罰單

藍姓男子昨天中午駕車行經桃園區大興西路往國道2號南桃園交流道方向，卻因低頭滑手機未注意前方，車子偏離駛入對向車道，撞上來車釀兩車兩人傷，桃園警方先開出一張開車違規使用行動電話3千元罰單，還得面對後續巨額賠償與法律追訴。

高雄愛河畔八旬翁突落水 警消打撈送醫不治

八旬林姓老翁今天下午騎車經過愛河畔，停妥車子後不久墜落愛河。警、消據報，在愛河打撈起林翁，送醫急救，至傍晚宣告不治。警方初步了解，無外力介入，已報請檢察官相驗。

驚！台74線潭子路段傳火燒車 轎車引擎竄火、駕駛驚險脫困

台中市潭子區台74線快速道路今天上午11時28分午發生火燒車事故，一輛行駛中的小客車行至台74線西向21.2公里處，引擎室突然起火燃燒，現場濃煙竄出，情況一度危急，所幸駕駛反應迅速，在火勢蔓延前已及時自行脫困，未造成人員傷亡，台中市消防局接獲報案後，火速馳援5分鐘控制火勢，現場起火原因仍待進一步鑑定調查。

影／空拍畫面曝光！彰化福興塑膠倉庫火勢猛烈 濃煙直竄天際

彰化縣福興鄉粿店巷今天中午接近12點傳出火災，一處塑膠倉庫突然起火燃燒，猛烈火勢伴隨大量濃黑煙直竄天際，附近居民聞到刺鼻的塑膠燒焦味，紛紛緊閉門窗，甚至有人錄下火勢畫面驚呼「整片天都黑了」，如今空拍畫面曝光後，可見廠區大面積燃燒，濃煙翻湧直上，黑煙密布天際，情況驚人。

嘉市無照駕駛重罰新制上路滿月取締181件 警方曝違規樣態

嘉義市無照駕駛加重處罰新制1月31日上路，嘉義市警局統計近1個月取締成果，共舉發無照駕駛181件，其中更有85件涉及交通事故，顯示部分民眾仍抱持僥倖心理上路，對道路安全造成潛在風險。

