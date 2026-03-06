快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

高山協作北大武山墜谷亡 屏東搜救人員接力背下山

中央社／ 屏東縣6日電

屏東北大武山今天上午發生山難，蔡姓高山協作員背物資上山時，不慎於2公里處失足墜谷。屏東特搜大隊獲報後趕往救援，尋獲時已無生命徵象，遺體由搜救人員接力背負下山。

屏東縣政府消防局今天上午9時17分許接獲通報，北大武山2公里處1人墜谷，派遣來義分隊、泰武分隊及特搜大隊前往救援，大批義勇特消也加入救援行動。

參與搜救的人員告訴中央社記者，初步了解，58歲蔡姓高山協作員等2、3名協作員，今天一同上山作業，事發時山區起霧，但未下雨。據同行協作員所述，一行人行經地勢陡峭的2公里處時，聽見滑落聲響，回頭已不見人影。

這名搜救人員說，蔡男墜落於約90公尺深谷，搜救人員約中午12時30分接觸到傷者，但尋獲時已明顯無生命徵象。救援人員將遺體固定於軟式擔架後，以繩索拉至步道，再由搜救人員10餘人接力背負下山，傍晚5時許抵達平地。

搜救人員提及，蔡男在登山界小有名氣，平時從事物資背負等山域工作，與許多義勇特搜熟識。許多義勇特搜一見協勤救援任務，立刻集結出動，無奈迎來遺憾消息。

北大武山 屏東

延伸閱讀

影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

北市2工人疑吸入有毒氣體倒臥水塔 警定位、消防「爬13樓鷹架」救人

百公尺山谷驚魂 交趾陶大師謝東哲鬼門關前走一遭「神要我回來創作」

花蓮婦人疑搬運物品失足 墜5公尺邊坡無呼吸心跳送醫急救

相關新聞

影／開車低頭滑手機！男駛入對向肇禍車毀人傷 先收3千元罰單

藍姓男子昨天中午駕車行經桃園區大興西路往國道2號南桃園交流道方向，卻因低頭滑手機未注意前方，車子偏離駛入對向車道，撞上來車釀兩車兩人傷，桃園警方先開出一張開車違規使用行動電話3千元罰單，還得面對後續巨額賠償與法律追訴。

高雄愛河畔八旬翁突落水 警消打撈送醫不治

八旬林姓老翁今天下午騎車經過愛河畔，停妥車子後不久墜落愛河。警、消據報，在愛河打撈起林翁，送醫急救，至傍晚宣告不治。警方初步了解，無外力介入，已報請檢察官相驗。

驚！台74線潭子路段傳火燒車 轎車引擎竄火、駕駛驚險脫困

台中市潭子區台74線快速道路今天上午11時28分午發生火燒車事故，一輛行駛中的小客車行至台74線西向21.2公里處，引擎室突然起火燃燒，現場濃煙竄出，情況一度危急，所幸駕駛反應迅速，在火勢蔓延前已及時自行脫困，未造成人員傷亡，台中市消防局接獲報案後，火速馳援5分鐘控制火勢，現場起火原因仍待進一步鑑定調查。

影／空拍畫面曝光！彰化福興塑膠倉庫火勢猛烈 濃煙直竄天際

彰化縣福興鄉粿店巷今天中午接近12點傳出火災，一處塑膠倉庫突然起火燃燒，猛烈火勢伴隨大量濃黑煙直竄天際，附近居民聞到刺鼻的塑膠燒焦味，紛紛緊閉門窗，甚至有人錄下火勢畫面驚呼「整片天都黑了」，如今空拍畫面曝光後，可見廠區大面積燃燒，濃煙翻湧直上，黑煙密布天際，情況驚人。

嘉市無照駕駛重罰新制上路滿月取締181件 警方曝違規樣態

嘉義市無照駕駛加重處罰新制1月31日上路，嘉義市警局統計近1個月取締成果，共舉發無照駕駛181件，其中更有85件涉及交通事故，顯示部分民眾仍抱持僥倖心理上路，對道路安全造成潛在風險。

彰化警局本部女員工全戴墨鏡合照 背後原因曝光

彰化縣警察局今天贈送局本部女性同仁太陽眼鏡作為婦女節禮物，彰化縣警察局長陳世煌以自身為例指出，因警務工作繁忙，家庭重擔多由妻子分擔，相當辛苦。各分局也準備不同小禮物表達祝福，彰化分局準備知名蛋黃酥致贈女性同仁，為忙碌的警察日常增添一點甜蜜與溫暖；溪湖分局則準備玫瑰花與面膜送給女性同仁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。