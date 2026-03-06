高山協作北大武山墜谷亡 屏東搜救人員接力背下山

屏東北大武山今天上午發生山難，蔡姓高山協作員背物資上山時，不慎於2公里處失足墜谷。屏東特搜大隊獲報後趕往救援，尋獲時已無生命徵象，遺體由搜救人員接力背負下山。

屏東縣政府消防局今天上午9時17分許接獲通報，北大武山2公里處1人墜谷，派遣來義分隊、泰武分隊及特搜大隊前往救援，大批義勇特消也加入救援行動。

參與搜救的人員告訴中央社記者，初步了解，58歲蔡姓高山協作員等2、3名協作員，今天一同上山作業，事發時山區起霧，但未下雨。據同行協作員所述，一行人行經地勢陡峭的2公里處時，聽見滑落聲響，回頭已不見人影。

這名搜救人員說，蔡男墜落於約90公尺深谷，搜救人員約中午12時30分接觸到傷者，但尋獲時已明顯無生命徵象。救援人員將遺體固定於軟式擔架後，以繩索拉至步道，再由搜救人員10餘人接力背負下山，傍晚5時許抵達平地。

搜救人員提及，蔡男在登山界小有名氣，平時從事物資背負等山域工作，與許多義勇特搜熟識。許多義勇特搜一見協勤救援任務，立刻集結出動，無奈迎來遺憾消息。