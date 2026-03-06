聽新聞
0:00 / 0:00
影／開車低頭滑手機！男駛入對向肇禍車毀人傷 先收3千元罰單
藍姓男子昨天中午駕車行經桃園區大興西路往國道2號南桃園交流道方向，卻因低頭滑手機未注意前方，車子偏離駛入對向車道，撞上來車釀兩車兩人傷，桃園警方先開出一張開車違規使用行動電話3千元罰單，還得面對後續巨額賠償與法律追訴。
根據現場路口監視畫面顯示，3月5日12時42分，22歲藍姓男子駕駛白色車輛行經大興西路三段快車道往國道交流道方向時，吸引力被手中螢幕奪走，導致高速行駛的車輛，毫無預警地偏移方向，逆向衝進對向車道，原行駛內側車道的車輛當場閃避不及，兩車猛烈一撞，車頭瞬間扭曲變形，強大的撞擊聲嚇壞一票用路人，現場零件散落一地。
桃園分局交通中隊據報，火速趕往國際、大興西路口，發現兩名駕駛均因劇烈衝撞受傷，全身佈滿血跡與瘀傷，對雙方進行酒測，所幸均為0，初步調查，藍男自稱當時正在滑手機，沒想到一個不注意就逆向撞車，而肇禍的藍男送醫救治前，先收一張駕駛人行進間使用行動電話的違規罰單，除了要承受心理驚嚇與車禍後的痛楚外，還得花大筆費用修復車輛與賠償被害駕駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。