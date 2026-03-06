快訊

高雄愛河畔八旬翁突落水 警消打撈送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

八旬林姓老翁今天下午騎車經過愛河畔，停妥車子後不久墜落愛河。警、消據報，在愛河打撈起林翁，送醫急救，至傍晚宣告不治。警方初步了解，無外力介入，已報請檢察官相驗。

今天下午3時40分許，88歲林姓老翁騎微型電動單車，在高雄市前金區河東路高雄地方法院前，將車子騎進愛河河畔綠帶後，不久落水。

民眾發現他墜落愛河，立即向119求救。警、消到場，消防隊員下水打撈，救他上岸時已無呼吸心跳，趕緊送去大同醫院急救，但延醫至傍晚5時許不治。

警方當時訪查愛河畔的民眾，確認無外力介入。查出老翁身分，已聯繫親屬並報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄林姓老翁墜河送醫不治。記者林保光／攝影
高雄林姓老翁墜河送醫不治。記者林保光／攝影

愛河 高雄

