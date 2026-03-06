驚！台74線潭子路段傳火燒車 轎車引擎竄火、駕駛驚險脫困

台中市潭子區台74線快速道路今天上午11時28分午發生火燒車事故，一輛行駛中的小客車行至台74線西向21.2公里處，引擎室突然起火燃燒，現場濃煙竄出，情況一度危急，所幸駕駛反應迅速，在火勢蔓延前已及時自行脫困，未造成人員傷亡，台中市消防局接獲報案後，火速馳援5分鐘控制火勢，現場起火原因仍待進一步鑑定調查。

台中消防局獲報後，立即指派東山分隊及中山分隊，前往搶救，由東山分隊小隊長程冠穎擔任現場指揮，消防人員抵達台74線西向21.2公里 (潭子段)後，確認起火點為該汽油車的引擎室，現場並無人員受困，隨即部署水線展開灌救。

由於事故發生於中午交通尖峰時段前，共影響與後續不少車流，消防局隨後在中午前獲得控制並撲滅火勢，並提醒用路人，行車前應定期檢查車輛油路與電路系統，若行駛中發現異味或煙霧，應盡速停靠路肩並下車避難，以確保安全。

台中市潭子區台74線快速道路今天上午11時28分午發生火燒車事故。圖／台中市消防局提供