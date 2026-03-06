影／空拍畫面曝光！彰化福興塑膠倉庫火勢猛烈 濃煙直竄天際

彰化縣福興鄉粿店巷今天中午接近12點傳出火災，一處塑膠倉庫突然起火燃燒，猛烈火勢伴隨大量濃黑煙直竄天際，附近居民聞到刺鼻的塑膠燒焦味，紛紛緊閉門窗，甚至有人錄下火勢畫面驚呼「整片天都黑了」，如今空拍畫面曝光後，可見廠區大面積燃燒，濃煙翻湧直上，黑煙密布天際，情況驚人。

彰化縣消防局接獲通報後，立即出動25輛消防車、1輛救護車及47名消防人員前往搶救。消防人員表示，倉庫火勢猛烈，燃燒範圍約400坪，整個廠區面積約千坪，倉庫內存放大量塑膠產品，加上當時風力助長，使濃煙迅速向埔鹽方向飄散，增添滅火難度。消防人員全力施救，歷經約4小時後，現場已進入殘火處理階段，幸未造成人員傷亡。

居民指出，火災發生時倉庫無人上班，初步研判火勢受風力影響迅速擴散。彰化消防局第三大隊指出，雖然倉庫附近有住宅，但在阻隔措施下未造成延燒，消防人員仍持續留守，確保火勢完全熄滅，消防局已啟動火災原因調查。