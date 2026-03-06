嘉市無照駕駛重罰新制上路滿月取締181件 警方曝違規樣態

嘉義市無照駕駛加重處罰新制1月31日上路，嘉義市警局統計近1個月取締成果，共舉發無照駕駛181件，其中更有85件涉及交通事故，顯示部分民眾仍抱持僥倖心理上路，對道路安全造成潛在風險。

警方分析違規年齡層分布，未滿18歲有17人、18歲至64歲132人、65歲以上32人，顯示無照駕駛並非集中在單一族群，各年齡層皆有違規情形。尤其部分案件更因交通事故被查獲無照駕駛，凸顯未經完整駕駛訓練與交通法規教育的駕駛人，面對突發路況時風險較高。

為遏止無照駕駛行為，相關法規已於1月31日修正施行，大幅提高罰則。依規定，無照騎乘機車可處新台幣1萬8000元至3萬6000元罰鍰；駕駛小型車可處3萬6,000元至6萬元；大型車則可處4萬元至8萬元。另新增當場移置保管車輛及吊扣牌照3個月等處分，以強化嚇阻效果。

此外，10年內再犯者處罰將再加重，第2次違規將處最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規，每次再增加1萬2,000元至2萬4,000元罰鍰且無上限，並吊扣牌照1年。

警察局長陳明志表示，無照駕駛者因缺乏完整駕駛訓練與交通法規觀念，較難正確判斷道路狀況，遇到突發情形也較難妥善應對，容易提高事故發生機率。警方將持續透過巡查與專案勤務強化取締，同時加強交通安全宣導，呼籲民眾務必依法考取駕照再上路，切勿違規駕駛，共同維護嘉義市交通秩序與用路安全。

嘉義市無照駕駛加重處罰新制1月31日上路，嘉義市警局統計近1個月取締成果，共舉發無照駕駛181件，其中更有85件涉及交通事故，顯示部分民眾仍抱持僥倖心理上路，對道路安全造成潛在風險