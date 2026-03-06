聽新聞
0:00 / 0:00
彰化警局本部女員工全戴墨鏡合照 背後原因曝光
彰化縣警察局今天贈送局本部女性同仁太陽眼鏡作為婦女節禮物，彰化縣警察局長陳世煌以自身為例指出，因警務工作繁忙，家庭重擔多由妻子分擔，相當辛苦。各分局也準備不同小禮物表達祝福，彰化分局準備知名蛋黃酥致贈女性同仁，為忙碌的警察日常增添一點甜蜜與溫暖；溪湖分局則準備玫瑰花與面膜送給女性同仁。
彰化縣警察局今天舉辦婦女節活動，陳世煌表示，彰化縣警局目前女性員工共有419人，占總人數13.7％。女警在執勤方式與工作內容上與男警幾乎沒有差別，無論是治安維護、交通疏導或為民服務，都不分性別，是相當需要體力、耐力與毅力的工作；不少女性同仁在完成勤務後，仍須兼顧家庭照顧責任，辛勞程度不亞於男性。
活動中，陳世煌致贈女性同仁寶島眼鏡經典海倫凱勒（Hellen Keller）款式太陽眼鏡。他表示，該款太陽眼鏡除外型俐落外，也具備100％阻隔紫外線功能，可保護眼睛免於長期光線傷害，並有效過濾路面、水面或強光反射的眩光，讓視野更清晰，適合開車或戶外活動使用。
他也勉勵女性同仁勇於突破性別刻板印象，在陽剛的警察工作中展現柔韌與堅毅力量，持續為彰化縣的治安、交通與為民服務工作努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。