彰化警局本部女員工全戴墨鏡合照 背後原因曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化警察局今天贈送局本部女性同仁太陽眼鏡作為婦女節禮物，彰化縣警察局長陳世煌以自身為例指出，因警務工作繁忙，家庭重擔多由妻子分擔，相當辛苦。各分局也準備不同小禮物表達祝福，彰化分局準備知名蛋黃酥致贈女性同仁，為忙碌的警察日常增添一點甜蜜與溫暖；溪湖分局則準備玫瑰花與面膜送給女性同仁。

彰化縣警察局今天舉辦婦女節活動，陳世煌表示，彰化縣警局目前女性員工共有419人，占總人數13.7％。女警在執勤方式與工作內容上與男警幾乎沒有差別，無論是治安維護、交通疏導或為民服務，都不分性別，是相當需要體力、耐力與毅力的工作；不少女性同仁在完成勤務後，仍須兼顧家庭照顧責任，辛勞程度不亞於男性。

活動中，陳世煌致贈女性同仁寶島眼鏡經典海倫凱勒（Hellen Keller）款式太陽眼鏡。他表示，該款太陽眼鏡除外型俐落外，也具備100％阻隔紫外線功能，可保護眼睛免於長期光線傷害，並有效過濾路面、水面或強光反射的眩光，讓視野更清晰，適合開車或戶外活動使用。

他也勉勵女性同仁勇於突破性別刻板印象，在陽剛的警察工作中展現柔韌與堅毅力量，持續為彰化縣的治安、交通與為民服務工作努力。

迎接3月8日婦女節，彰化縣警察局長陳世煌贈送女性同仁太陽眼鏡。圖／彰化縣警局提供
迎接3月8日婦女節，彰化縣警察局長陳世煌贈送女性同仁太陽眼鏡。圖／彰化縣警局提供

彰化縣警局送給局本部女員工的太陽眼鏡作為婦女節禮物。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警局送給局本部女員工的太陽眼鏡作為婦女節禮物。圖／彰化縣警局提供

彰化 婦女節 警察

