騎YouBike電輔車「把手當坐墊」 北市警將開罰2年輕人

台北市警方表示，有民眾在網路社群貼文稱2名年輕人租借YouBike電輔車，其中1人把電輔車把手當坐墊，並騎在街頭，此行為已違反道路交通管理條例，將依法開罰。YouBike示意圖，非新聞當事照。圖／本報系資料照片

台北市警方今天表示，有民眾在網路社群貼文稱2名年輕人租借YouBike電輔車，其中1人把電輔車把手當坐墊，並騎在街頭，此行為已違反道路交通管理條例，將依法開罰。

台北市警察局士林分局發布新聞資料表示，有網友在社群網站臉書（Facebook）社團「靠北天母幫」貼文，稱有2名年輕人把YouBike電輔車的手把當坐墊且雙載，隨即調閱監視器查訪。

警方說，經調閱監視器影像發現5日下午4時45分許在忠義街與忠誠路1段147巷口，有2名年輕人騎乘1輛YouBike電輔自行車自忠義街北向南行駛。

警方表示，2人行為已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣300元以上600元以下罰鍰，目前已掌握身分，經通知2人到案說明。

士林分局表示，此行為恐遮蔽行駛視線、造成行車重心不穩，進而造成嚴重後果，甚至可能涉及刑法公共危險之虞。呼籲用路人切勿輕視，應遵守道路法規，為預防道路交通事故，將持續針對此違規行為重點取締。

北市交通局透過文字回應，YouBike雙載屬YouBike違規記點制度規範的記點行為，如經查證屬實且有明確車號，將依YouBike違規記點制度規定針對使用者記點。

交通局表示，使用者若累積記點達到3點，將被停權14天；累積7點，停權1年；建議民眾在使用YouBike時應遵守交通規則，優先禮讓行人，避免任何違規行為，以維護自身權益與他人安全。