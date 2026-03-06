影／男遭垃圾車撞傷還收罰單…家屬轟「欺負人」 高雄環保局解釋原因

高雄一名網友在社群媒體發文，指重度智能障礙的叔叔上月底遭垃圾車撞倒，腦出血還在醫院住院治療，事後卻收到環保局寄來亂丟垃圾的罰單，讓家屬相當憤怒，質疑遭到刻意針對。環保局今解釋，檢舉案發生在車禍事故前一周，確認為林姓男子所為，後來垃圾車撞傷林男純屬意外，兩起事件沒有直接關聯。

發文者在臉書「爆料公社公開版」表示，2月28日叔叔走在路上被環保局的垃圾車撞倒，造成腦出血，目前仍在醫院住院治療中，沒想到家人忙著照顧、處理醫療時，3月3日卻收到環保局寄來的舉發通知，指叔叔2月24日亂丟垃圾。

調閱住家外監視器，未看到叔叔丟垃圾的畫面，反而拍到檢舉人到現場拍攝地上垃圾，「畫面只有檢舉人，完全沒有叔叔丟垃圾或煙蒂的影像」，檢舉人指稱叔叔亂丟垃圾，懷疑是否栽贓陷害。

發文者說，舉發通知上蓋有4人職名章，對於舉證資料都認為沒問題？並不滿表示「環保局是不是刻意針對叔叔、欺負身心障礙者？還是連車禍都不單純？可以這樣撞人後又寄沒有證據的舉發信？」

貼文曝光後，引發不少網友討論，有網友點出盲點表示，「檢舉人拍照時間也是2月24日？如果是，環保局應該沒有針對叔叔，車禍是2月28日發生的」、「檢舉畫面沒有叔叔丟垃圾、菸蒂，開這張單是有點扯」。

不過有網友提到，「垃圾袋裡如果恰好有看診藥袋、信件就會被查到，收到罰單」、「環保局罰亂丟垃圾都是有影片的，可以要求申請查看」。

留言區也有網友關注垃圾車事故本身，垃圾車行駛速度通常不快，事故發生原因仍需釐清，是車輛操作問題、行人突然靠近，或其他因素造成。另有網友認為，智能障礙者獨自外出，本身就存在安全風險，家屬應多加陪伴與照顧，避免發生交通意外或其他突發狀況。

環保局回應，2月20日即接獲民眾檢附照片檢舉，指林男亂丟菸蒂及垃圾，稽查人員2月24日前往查證，當時家人也在場，林男本人當場承認是自己所為，依規定開立舉發單，並在3月2日寄出。

後來發生垃圾車撞傷林男，環保局表示，2月28日晚間楠梓區清潔中隊垃圾車執勤時，因當天下雨，天色昏暗視線不佳，駕駛來不及反應，不慎撞上行走在慢車道中央的林男，立即將人送醫治療。

環保局指出，事故發生後，清潔隊幹部第一時間前往醫院探視慰問，住院期間也持續探望並致電家屬關心狀況，將全力配合調查，也會依法負起應有賠償責任，同時加強清潔車駕駛的行車安全教育與宣導，避免類似事件再發生。

垃圾車監視器拍下2月28日當天不慎撞傷林姓男子的畫面。圖／高雄市環保局提供