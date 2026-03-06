快訊

水槍噴射斷翅八哥PO網被炎上 葡萄農坦承疏失也訴苦：已損失7萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

全國每兩顆葡萄就有一顆來自彰化縣，彰化葡萄近年飽受強勢外來種八哥危害，一名徐姓葡萄農在葡萄園上方架設鳥網，昨（5）日上傳拿水槍噴射被網困住八哥的影片，貼文寫「吃相最難看的就是牠們」，虐鳥行為引起網友憤怒，把Google地標改為虐鳥觀光果園，徐姓葡萄農刪文並關閉粉專。

彰化縣動物防疫所接獲網友舉報，今表示，縣政府農業部曾明確作出外來種八哥如有侵害到農作物，農民可以適當移除，但如果一般民眾亂殺會違反野保法；這名葡萄農可適當移除外來種八哥，不過架設鳥網應符合相關規範，且不能虐殺野生動物，動防所將約談徐姓葡萄農，查證虐鳥屬實將裁罰1萬5千元。

徐姓葡萄農在溪湖鎮經營觀光果園，昨晚上傳手持水槍噴射八哥的影片，八哥已斷翅，不停掙扎，徐姓葡萄農貼文寫「吃相最難看的就是牠們」、「既然你還不留情，我也不能手軟了」等文字，影片帶到被鳥啄受損的葡萄，還有一隻死亡綠繡眼掛網，徐姓葡萄農貼文「飛出去時大概算了一下，應該近百隻，這次損失慘重」。

影片貼出後引爆鍋友憤怒，把他的觀光果園Google地標改為「鳥類地獄谷」，臉書觀光果園被改名「溫室虐鳥葡萄」，並留言即使八哥是外來種、非保育類也不能隨意虐殺，徐姓葡萄農連忙移除虐鳥貼文和關閉粉專，仍止不住網友怒火，揚言抵制「血葡萄」；有網友留言說，一串葡萄八哥只吃一顆，被啄破的葡萄汁流到其它葡萄一顆接一顆，整串就爛了，「能理解農民的憤怒」。

徐姓葡萄農表示，平常大概30、40隻，昨天到果園看到至少50、60隻，他先掀開網子讓牠們飛走，有一隻被鳥網困住，他看到被啄腐爛的葡萄，一時情緒上來，但不是刻意虐待牠或殺死牠，當時沒想那麼多，只是想說手上有水槍就噴兩下，後來他為牠解困後放飛，事後查看約損失7萬元，行為上他確有疏忽但請網友不要罵得那麼難聽。

徐姓葡萄農又說，任何一種水果遇到這麼大群八哥，一天就會損失十幾萬元，八哥對葡萄不是為了吃飽，只是整串啄破一顆，任何人看到這種都會有情緒，昨他花費3小時把溫室內八哥放走、重新整理網子，大概需要一至兩天清除被鳥啄破的葡萄。

彰化縣大村鄉也有葡萄園曾發生驅趕外來種八哥惹議，農民拿空氣槍射八哥並把影片PO網，當時農業處受理檢舉，並表示，可適當移除侵害農作物的外來種八哥，但不能虐殺。

彰化縣溪湖鎮某觀光果園徐姓葡萄農貼文和上傳影片，影片裡他用水槍噴射被鳥網困住的外來種受傷八哥。截圖自網友huaaa.lin上傳影片
彰化縣溪湖鎮某觀光果園徐姓葡萄農貼文和上傳影片，影片裡他用水槍噴射被鳥網困住的外來種受傷八哥。截圖自網友huaaa.lin上傳影片

