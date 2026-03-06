婦女節 桃園中壢、龍潭警加碼送名家對杯、玻尿酸面膜

迎接三八國際婦女節，桃園市警局贈女同仁護手霜，中壢警分局另外準備國畫家陳士侯手繪設計的對杯，龍潭警分局加碼送玻尿酸修護沁涼面膜，分局長們今天都把兩分禮物送出賀節。

中壢警分局代表領賀禮的偵查佐徐培蓓今年獲選桃園市模範公務員，2022至2025年間偵破多起大型詐欺集團，查緝逾50名涉案成員並扣押犯罪所得2000萬元，還查獲全台首宗二類電信詐欺案，榮獲破案英雄獎及國家警光獎的肯定。

林鼎泰表示，國畫家陳士侯設計的對杯畫有象徵活力與奔放的駿馬，與典雅細緻的花卉，展現剛柔並濟之美。對杯以「一人一杯」寓意平等與被看見，也象徵並肩守護、互相支援的團隊精神；更因杯組為日常用品，讓節日的感謝與祝福能融入生活、天天被想起。

龍潭警分局分局長施宇峰表示，除了局長的護手霖，分局特別準備玻尿酸修護沁涼面膜，向平日堅守崗位、默默奉獻的女同仁，及長期協勤的志工送上敬意與祝福，提醒大家在工作及家務中繁忙之餘，也別忘記細心保養呵護自己，付出與辛勞絲毫不減，下班後轉換身分，成為家庭中溫柔而堅強的支柱，雙重承擔，格外令人敬佩。

中壢警分局婦女節加碼送名畫家陳士侯手繪對杯。記者鄭國樑／翻攝

徐培蓓（中）曾獲國家警光獎，今年獲選桃園市模範公務員。記者鄭國樑／翻攝

中壢警分局長林鼎泰邀來名畫家陳士侯把局長和分局加碼送的婦女節禮物送給每位同仁。記者鄭國樑／翻攝