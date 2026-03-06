聽新聞
婦女節 桃園中壢、龍潭警加碼送名家對杯、玻尿酸面膜
迎接三八國際婦女節，桃園市警局贈女同仁護手霜，中壢警分局另外準備國畫家陳士侯手繪設計的對杯，龍潭警分局加碼送玻尿酸修護沁涼面膜，分局長們今天都把兩分禮物送出賀節。
中壢警分局代表領賀禮的偵查佐徐培蓓今年獲選桃園市模範公務員，2022至2025年間偵破多起大型詐欺集團，查緝逾50名涉案成員並扣押犯罪所得2000萬元，還查獲全台首宗二類電信詐欺案，榮獲破案英雄獎及國家警光獎的肯定。
林鼎泰表示，國畫家陳士侯設計的對杯畫有象徵活力與奔放的駿馬，與典雅細緻的花卉，展現剛柔並濟之美。對杯以「一人一杯」寓意平等與被看見，也象徵並肩守護、互相支援的團隊精神；更因杯組為日常用品，讓節日的感謝與祝福能融入生活、天天被想起。
龍潭警分局分局長施宇峰表示，除了局長的護手霖，分局特別準備玻尿酸修護沁涼面膜，向平日堅守崗位、默默奉獻的女同仁，及長期協勤的志工送上敬意與祝福，提醒大家在工作及家務中繁忙之餘，也別忘記細心保養呵護自己，付出與辛勞絲毫不減，下班後轉換身分，成為家庭中溫柔而堅強的支柱，雙重承擔，格外令人敬佩。
