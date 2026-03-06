婦女節 桃園中壢、龍潭警加碼送名家對杯、玻尿酸面膜

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

迎接三八國際婦女節桃園市警局贈女同仁護手霜，中壢警分局另外準備國畫家陳士侯手繪設計的對杯，龍潭警分局加碼送玻尿酸修護沁涼面膜，分局長們今天都把兩分禮物送出賀節。

中壢警分局代表領賀禮的偵查佐徐培蓓今年獲選桃園市模範公務員，2022至2025年間偵破多起大型詐欺集團，查緝逾50名涉案成員並扣押犯罪所得2000萬元，還查獲全台首宗二類電信詐欺案，榮獲破案英雄獎及國家警光獎的肯定。

林鼎泰表示，國畫家陳士侯設計的對杯畫有象徵活力與奔放的駿馬，與典雅細緻的花卉，展現剛柔並濟之美。對杯以「一人一杯」寓意平等與被看見，也象徵並肩守護、互相支援的團隊精神；更因杯組為日常用品，讓節日的感謝與祝福能融入生活、天天被想起。

龍潭警分局分局長施宇峰表示，除了局長的護手霖，分局特別準備玻尿酸修護沁涼面膜，向平日堅守崗位、默默奉獻的女同仁，及長期協勤的志工送上敬意與祝福，提醒大家在工作及家務中繁忙之餘，也別忘記細心保養呵護自己，付出與辛勞絲毫不減，下班後轉換身分，成為家庭中溫柔而堅強的支柱，雙重承擔，格外令人敬佩。

中壢警分局婦女節加碼送名畫家陳士侯手繪對杯。記者鄭國樑／翻攝
中壢警分局婦女節加碼送名畫家陳士侯手繪對杯。記者鄭國樑／翻攝

徐培蓓（中）曾獲國家警光獎，今年獲選桃園市模範公務員。記者鄭國樑／翻攝
徐培蓓（中）曾獲國家警光獎，今年獲選桃園市模範公務員。記者鄭國樑／翻攝

中壢警分局長林鼎泰邀來名畫家陳士侯把局長和分局加碼送的婦女節禮物送給每位同仁。記者鄭國樑／翻攝
中壢警分局長林鼎泰邀來名畫家陳士侯把局長和分局加碼送的婦女節禮物送給每位同仁。記者鄭國樑／翻攝

龍潭及分局長施宇峰把局長和分局加碼送的婦女節禮物送給每位同仁。記者鄭國樑／翻攝
龍潭及分局長施宇峰把局長和分局加碼送的婦女節禮物送給每位同仁。記者鄭國樑／翻攝

婦女節 桃園

相關新聞

水槍噴射斷翅八哥PO網被炎上 葡萄農坦承疏失也訴苦：已損失7萬

全國每兩顆葡萄就有一顆來自彰化縣，彰化葡萄近年飽受強勢外來種八哥危害，一名徐姓葡萄農在葡萄園上方架設鳥網，昨（5）日上傳拿水槍噴射被網困住八哥的影片，貼文寫「吃相最難看的就是牠們」，虐鳥行為引起網友憤怒，把Google地標改為虐鳥觀光果園，徐姓葡萄農刪文並關閉粉專。

迎接三八國際婦女節，桃園市警局贈女同仁護手霜，中壢警分局另外準備國畫家陳士侯手繪設計的對杯，龍潭警分局加碼送玻尿酸修護沁涼面膜，分局長們今天都把兩分禮物送出賀節。

金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

高雄垃圾車撞傷行人 家屬怒PO文還指4天前被檢舉亂丟不單純

高市56歲林姓男子患有重度智能障礙，2月28日晚間7時許，雨天行走在馬路上遭環保局垃圾車駕駛撞傷，造成腦出血住院；家屬事後怒PO文指，林男事發4天前被人檢舉亂丟垃圾，質疑案情不單純，丟垃圾被栽贓陷害；警方指，肇責待釐清。

桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞...

中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員，中壢警分局更特別準備兼具藝文與祝福意涵的節日禮物...

