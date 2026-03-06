金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

消防局表示，今天上午9時59分接獲通報，指瓊林出海口有民眾受困蚵田，消防局隨即出動3輛消防車、2艘IRB橡皮艇及10名消防人員前往救援，並有義消劉峻宇、王仲豪、吳能祥、楊惠媛、黃逸祥與洪國慶等人第一時間趕赴現場支援。

現場由小隊長吳耀族與錢志華擔任指揮官，經評估，受困民眾距離蚵道約400至500公尺，當時水位已達胸口高度，加上正值漲潮，若未及時救援恐有滅頂危險；救援人員隨即規劃救援方案，由消防員楊欽富與許峻維駕駛IRB船艇出海接近受困位置，同步安排另一艘船艇備援。

救援人員憑藉熟練的駕艇技術，採取最安全且最短的航行路線迅速接近受困民眾，最終在約10分鐘內成功將人救起；經初步檢視，男子並無明顯外傷，也無需送醫。

金門縣消防局第二大隊長董紀瑋呼籲，這起案件為典型民眾不諳海域環境而受困蚵田之案件，瓊林一帶蚵田密布，地形複雜，若未掌握潮汐時間或貿然涉水，極易受困甚至發生危險；他也提醒，從事任何海域活動時，應事前掌握環境暨潮汐狀況，更重要的是應攜伴同行；另於事故發生第一時間，應把握立即撥打119求援，以爭取黃金救援時效。

