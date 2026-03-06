快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

消防局表示，今天上午9時59分接獲通報，指瓊林出海口有民眾受困蚵田，消防局隨即出動3輛消防車、2艘IRB橡皮艇及10名消防人員前往救援，並有義消劉峻宇、王仲豪、吳能祥、楊惠媛、黃逸祥與洪國慶等人第一時間趕赴現場支援。

現場由小隊長吳耀族與錢志華擔任指揮官，經評估，受困民眾距離蚵道約400至500公尺，當時水位已達胸口高度，加上正值漲潮，若未及時救援恐有滅頂危險；救援人員隨即規劃救援方案，由消防員楊欽富與許峻維駕駛IRB船艇出海接近受困位置，同步安排另一艘船艇備援。

救援人員憑藉熟練的駕艇技術，採取最安全且最短的航行路線迅速接近受困民眾，最終在約10分鐘內成功將人救起；經初步檢視，男子並無明顯外傷，也無需送醫。

金門縣消防局第二大隊長董紀瑋呼籲，這起案件為典型民眾不諳海域環境而受困蚵田之案件，瓊林一帶蚵田密布，地形複雜，若未掌握潮汐時間或貿然涉水，極易受困甚至發生危險；他也提醒，從事任何海域活動時，應事前掌握環境暨潮汐狀況，更重要的是應攜伴同行；另於事故發生第一時間，應把握立即撥打119求援，以爭取黃金救援時效。

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急，金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，將受困男子順利救出。圖／金門縣消防局提供
金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急，金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，將受困男子順利救出。圖／金門縣消防局提供

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急；金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出。圖／金門縣消防局提供
金門縣金湖鎮瓊林出海口今日發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急；金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出。圖／金門縣消防局提供

消防人員 金門

延伸閱讀

日本北海道雪崩！台灣登山客受困獲救 意識不清急送醫

中東戰火突發…陸男出差剛入境就受困 逾20同事「狂搶機票」生死接力

淡水沙崙海域重啟卡關 議員籲分級

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

相關新聞

金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

高雄垃圾車撞傷行人 家屬怒PO文還指4天前被檢舉亂丟不單純

高市56歲林姓男子患有重度智能障礙，2月28日晚間7時許，雨天行走在馬路上遭環保局垃圾車駕駛撞傷，造成腦出血住院；家屬事後怒PO文指，林男事發4天前被人檢舉亂丟垃圾，質疑案情不單純，丟垃圾被栽贓陷害；警方指，肇責待釐清。

桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞...

中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員，中壢警分局更特別準備兼具藝文與祝福意涵的節日禮物...

竹南萬聖宮前大榕樹凌晨倒塌占車道 公所清潔隊鋸除

苗栗縣竹南鎮頂埔里萬聖宮前1棵大榕樹今天凌晨2點左右突然傾倒，枝幹壓向一旁道路，影響行車安全，警方據報立即前往處理並通報，公所清潔隊上午也派員前往鋸除，恢復道路順暢通行。

桃園市楊梅國小外人行道電線火警 台電：疑外力破壞

桃園市楊梅區中山路人行道台電電線今天上午突然冒出濃煙，路人連忙報警，消防人員趕來及時撲滅，台電派也派員到現場了解，初步研判有外力破壞，造成低壓導線燒損，消防人員和警方正釐清相關案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。