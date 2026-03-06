高雄垃圾車撞傷行人 家屬怒PO文還指4天前被檢舉亂丟不單純

高市56歲林姓男子患有重度智能障礙，2月28日晚間7時許，雨天行走在馬路上遭環保局垃圾車駕駛撞傷，造成腦出血住院；家屬事後怒PO文指，林男事發4天前被人檢舉亂丟垃圾，質疑案情不單純，丟垃圾被栽贓陷害；警方指，肇責待釐清。

臉書「爆料公社」社團有網友貼文指，叔叔是重度智能障礙者，2月28日一個人好好的走在路上，竟然被環保局的垃圾車撞倒，家屬質疑「那麼大台的垃圾車，就這樣對叔叔撞下去」，造成腦出血，目前叔叔還在醫院住院治療。

家屬指控，家人忙著照顧、處理醫療的同時，3月3日突然收到一張環保局寄來的舉發通知，說叔叔2月24日亂丟垃圾。當時他們調閱住家外面監視器後，並沒有看到叔叔丟垃圾的畫面，反而拍到檢舉人當時在現場拍攝地板垃圾，畫面顯示只有檢舉人，完全沒叔叔身影，質疑遭栽贓陷害。

家屬指出，隨便找個垃圾就說是叔叔丟的？檢舉人騎機車到現場拍照到離開一分鐘，根本故意。檢舉人1人騎車拍攝後，舉發通知上舉發人職名章蓋4人？都覺得舉證資料沒問題？是否刻意針對，欺負身心障礙者？還是連車禍都不單純？

轄區楠梓警分局指出，楠梓警分局於2月28日晚間7時許，獲報在創新與芎林五街發生一起垃圾車與行人交通事故，隨即到場處置。

當時56歲林姓男子與駕駛環保局垃圾車的38歲劉姓男子發生交通事故，林男頭部受傷送醫；警方事後調閱監視器查看，發現劉男駕垃圾車從創新路北向南行駛，行人林男行走於同向外側車道。

當時疑因天雨視線不佳，垃圾車撞到林男，警方事後對劉男施以酒測，未有飲酒情事，詳細肇責由交通大隊分析研判。

