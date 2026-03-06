快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

桃園電子報／ 桃園電子報

140969 0
桃園市警察局長廖恆裕率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞、督察長許頌嘉及各級主管，向長期在警政崗位上辛勤奉獻的女性同仁表達感謝。圖：市警局提供

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞、督察長許頌嘉及各級主管，向長期在警政崗位上辛勤奉獻的女性同仁表達感謝。溫馨的贈禮儀式，也為平日肩負治安與交通重任的警察職場增添一份柔和與暖意。

140970 0
為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品。圖：市警局提供

廖恆裕表示，女性同仁在各項警政工作中表現傑出，無論是刑事偵查、交通執法、行政服務或第一線受理報案等勤務，都能展現專業能力與細膩特質，充分發揮「剛柔並濟」的力量。尤其在處理婦幼安全、家庭暴力與性侵害案件時，女性同仁往往能以同理心與耐心安撫被害人情緒，協助其走出陰霾，成為守護社會的重要力量。

140971 0
桃園市警察局長廖恆裕指出，護手霜象徵溫柔與呵護，也代表對女性同仁日常辛勞的體貼心意。圖：市警局提供

廖恆裕指出，護手霜象徵溫柔與呵護，也代表對女性同仁日常辛勞的體貼心意。警察工作常需風吹日曬、日夜輪值，雙手承載著守護市民安全的使命，因此特別選擇實用又溫馨的禮品，希望在忙碌之餘，能為同仁帶來一絲滋潤與暖意，感受到來自桃警大家庭的關懷。

140972 0
桃園市警察局長廖恆裕希望在忙碌之餘，能為同仁帶來一絲滋潤與暖意，感受到來自桃警大家庭的關懷。圖：市警局提供

隨著警察職場女性比例逐年提升，桃園市政府警察局也持續推動性別平權與友善職場措施，包括強化育嬰留停制度及彈性勤務安排等配套，營造安心、尊重與支持的工作環境，讓女性同仁在兼顧家庭與工作的同時，能充分發揮專業所長。

在這個屬於女性的重要節日裡，桃園市政府警察局除向全體女性同仁表達敬意與祝福，也期勉大家持續以專業與熱忱守護桃園市民生命財產安全，攜手打造更加安全、友善與幸福的城市，讓女力光芒持續綻放。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

延伸閱讀：

  1. 驚悚！國2甲圳頭交流道西向出口車禍 營半聯結車撞進路邊停車場
  2. 這些族群今起可施打公費流感、新冠疫苗 提升雙重防護力

家庭暴力 職場女性 桃園

延伸閱讀

超跑也難逃！龍潭警深夜「靜桃專案」突襲 藍寶堅尼噪音超標遭罰

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

其人其事／特警轉家防官10年 謝賀先感覺更緊張

慰勞春節維安英雄！桃議員暖贈年菜力挺平鎮警 肯定無私付出

相關新聞

金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

高雄垃圾車撞傷行人 家屬怒PO文還指4天前被檢舉亂丟不單純

高市56歲林姓男子患有重度智能障礙，2月28日晚間7時許，雨天行走在馬路上遭環保局垃圾車駕駛撞傷，造成腦出血住院；家屬事後怒PO文指，林男事發4天前被人檢舉亂丟垃圾，質疑案情不單純，丟垃圾被栽贓陷害；警方指，肇責待釐清。

桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞...

中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員，中壢警分局更特別準備兼具藝文與祝福意涵的節日禮物...

竹南萬聖宮前大榕樹凌晨倒塌占車道 公所清潔隊鋸除

苗栗縣竹南鎮頂埔里萬聖宮前1棵大榕樹今天凌晨2點左右突然傾倒，枝幹壓向一旁道路，影響行車安全，警方據報立即前往處理並通報，公所清潔隊上午也派員前往鋸除，恢復道路順暢通行。

桃園市楊梅國小外人行道電線火警 台電：疑外力破壞

桃園市楊梅區中山路人行道台電電線今天上午突然冒出濃煙，路人連忙報警，消防人員趕來及時撲滅，台電派也派員到現場了解，初步研判有外力破壞，造成低壓導線燒損，消防人員和警方正釐清相關案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。