桃園市警察局長廖恆裕率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞、督察長許頌嘉及各級主管，向長期在警政崗位上辛勤奉獻的女性同仁表達感謝。圖：市警局提供

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞、督察長許頌嘉及各級主管，向長期在警政崗位上辛勤奉獻的女性同仁表達感謝。溫馨的贈禮儀式，也為平日肩負治安與交通重任的警察職場增添一份柔和與暖意。

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品。圖：市警局提供

廖恆裕表示，女性同仁在各項警政工作中表現傑出，無論是刑事偵查、交通執法、行政服務或第一線受理報案等勤務，都能展現專業能力與細膩特質，充分發揮「剛柔並濟」的力量。尤其在處理婦幼安全、家庭暴力與性侵害案件時，女性同仁往往能以同理心與耐心安撫被害人情緒，協助其走出陰霾，成為守護社會的重要力量。

桃園市警察局長廖恆裕指出，護手霜象徵溫柔與呵護，也代表對女性同仁日常辛勞的體貼心意。圖：市警局提供

廖恆裕指出，護手霜象徵溫柔與呵護，也代表對女性同仁日常辛勞的體貼心意。警察工作常需風吹日曬、日夜輪值，雙手承載著守護市民安全的使命，因此特別選擇實用又溫馨的禮品，希望在忙碌之餘，能為同仁帶來一絲滋潤與暖意，感受到來自桃警大家庭的關懷。

桃園市警察局長廖恆裕希望在忙碌之餘，能為同仁帶來一絲滋潤與暖意，感受到來自桃警大家庭的關懷。圖：市警局提供

隨著警察職場女性比例逐年提升，桃園市政府警察局也持續推動性別平權與友善職場措施，包括強化育嬰留停制度及彈性勤務安排等配套，營造安心、尊重與支持的工作環境，讓女性同仁在兼顧家庭與工作的同時，能充分發揮專業所長。

在這個屬於女性的重要節日裡，桃園市政府警察局除向全體女性同仁表達敬意與祝福，也期勉大家持續以專業與熱忱守護桃園市民生命財產安全，攜手打造更加安全、友善與幸福的城市，讓女力光芒持續綻放。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞