竹南萬聖宮前大榕樹凌晨倒塌占車道 公所清潔隊鋸除

苗栗縣竹南鎮頂埔里萬聖宮前1棵大榕樹今天凌晨2點左右突然傾倒，枝幹壓向一旁道路，影響行車安全，警方據報立即前往處理並通報，公所清潔隊上午也派員前往鋸除，恢復道路順暢通行。

頂埔萬聖宮為萬善爺廟，在大家樂賭博風行年代，擴增廟產後辦理寺廟登記。當地民眾指出，今天凌晨雖然無大風大雨，但近日時有陰雨綿綿且有強烈陣風，從樹木倒塌後情況研判，根部應該早已腐爛不足以支撐重心，加上前夜有雨才會倒塌。

苗栗竹南警分局大同派出所於今晨接獲民眾報案後，立即派員前往查看，發現倒塌樹木已占用部分車道，幸無人員受傷或車輛受損。為避免發生交通事故，巡邏警員隨即於現場放置交通錐並拉設封鎖線，提醒行經該路段之車輛及用路人減速慢行、注意安全，同時協助進行交通警戒與疏導，並通報1999為民服務專線，待上班時段再由鎮公所相關權責單位派員前往處理，以恢復道路順暢通行。

竹南鎮公所表示，該榕樹雖為宮廟私產，但因倒塌樹幹壓在公共車道空間且影響人車通行，上午已由清潔隊派員協助鋸除運離。

當地民眾指出，今天凌晨雖然無大風大雨，但從樹木倒塌後情況研判，根部應該早已腐爛不足以支撐重心才會倒塌。圖／警方提供

因倒塌樹幹影響人車通行，公所上午已派清潔隊員協助鋸除運離。圖／警方提供