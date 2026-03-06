聽新聞
0:00 / 0:00
遊屏市勝利星村遭鐵便當盒攻擊 男子血流滿面警緝凶中
昨天晚上7時許，一名男子騎乘電動滑板車，載女兒在屏東市勝利星村園區逛街時，忽然被一名騎乘YouBike的男子持鐵製便當盒攻擊頭部，造成頭部撕裂傷，犯嫌犯後騎車離去。警方獲報後調閱周邊監視器，目前已掌握犯嫌身分，查緝到案中。
有網友在網上PO文指出，昨天晚餐後到勝利星村，突然聽到有小孩爆哭，查看後發現小孩的爸爸頭部流了很多血，嚇了一大跳，趕緊過去關心。小孩的爸爸意識清醒，自己打電話報警。經詢問是一名路人騎YouBike路過時誤會在罵他，竟拿鐵便當盒攻擊他，讓人傻眼，直呼「太恐怖了！」
警方表示，警方獲報後立即調閱周邊監視器，目前已掌握犯嫌身分，正查緝到案中。呼籲民眾如遇有類似情形請立即撥打110報案電話，勿以暴力方式解決問題，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。