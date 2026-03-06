遊屏市勝利星村遭鐵便當盒攻擊 男子血流滿面警緝凶中

昨天晚上7時許，一名男子騎乘電動滑板車，載女兒在屏東市勝利星村園區逛街時，忽然被一名騎乘YouBike的男子持鐵製便當盒攻擊頭部，造成頭部撕裂傷，犯嫌犯後騎車離去。警方獲報後調閱周邊監視器，目前已掌握犯嫌身分，查緝到案中。

有網友在網上PO文指出，昨天晚餐後到勝利星村，突然聽到有小孩爆哭，查看後發現小孩的爸爸頭部流了很多血，嚇了一大跳，趕緊過去關心。小孩的爸爸意識清醒，自己打電話報警。經詢問是一名路人騎YouBike路過時誤會在罵他，竟拿鐵便當盒攻擊他，讓人傻眼，直呼「太恐怖了！」

警方表示，警方獲報後立即調閱周邊監視器，目前已掌握犯嫌身分，正查緝到案中。呼籲民眾如遇有類似情形請立即撥打110報案電話，勿以暴力方式解決問題，以免觸法。