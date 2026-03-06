快訊

國防部生物偵檢車採購案疑圖利廠商 退役上校財產來源不明判1年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

國防部多年前採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標，辦理採購案的退役上校吳明郎、時任女少校邱雅姿被控圖利廠商3億元，檢方起訴吳等人；台北地院審理4年今宣判，吳依財產來源不明罪判刑1年6月，褫奪公權3年，犯罪所得560萬元沒收。

檢察官2022年3月起訴9名被告，除吳明郎判有罪外，邱雅姿、冠宇董事長陳銘宏及同案被告共8人部分，合議庭認為檢察官舉證不足以證實犯罪，全部判處無罪。可上訴。

檢方指控，吳明郎2014年到2018年拿到不明來源的款項留中不發，2021年才敢動用，檢方懷疑他不明款項100萬元是用於購買不動產的頭期款，有106萬元用做裝潢，還有現金100萬元已購買汽車。

吳明郎偵查中一度羈押禁見，他向辦案人員供稱，被查獲的款項是岳父給他的錢，他將錢藏起來當成私房錢慢慢運用，不過，岳父已於2015年過世。

檢方指控，國防部陸軍司令部2015年規畫採購13輛「生物偵檢車」，採購案2015年8月25日招標，預算9億4000萬元，10月14日以最低標決標，由冠宇以7億5000萬元得標，2家未得標廠商則是大同公司、金賓汽車。

不過，偵檢車的偵檢器只能測到直徑PM5以上的微粒，無法偵測細菌、病毒，民進黨立委陳亭妃當時曾懷疑招標案有弊端，質詢國防部前部長馮世寬，加上決標金接近底標，2016年檢調立案查察，2021年10月21日兵分12路搜索、蒐證。

陸軍退役上校吳明郎。圖／聯合報系資料照片
陸軍生物偵檢車示意圖。圖／聯合報系資料照片
