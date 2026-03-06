中壢分局國畫大師陳士侯親筆手繪設計的紀念「對杯」，別具意義。圖：警方提供

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員，中壢警分局更特別準備兼具藝文與祝福意涵的節日禮物，由分局長林鼎泰親自致贈女性警察人員。此次特別邀請國畫大師陳士侯到現場一同頒贈，並採購其親筆手繪設計的紀念「對杯」，別具意義。

中壢分局長林鼎泰親自致贈禮物給女性警察人員，並特別邀請國畫大師陳士侯到現場一同頒贈。圖：警方提供

中壢分局介紹，對杯杯身以象徵活力與奔放的駿馬、典雅細緻的花卉為主題，展現剛柔並濟之美。對杯以「一人一杯」寓意平等與被看見，也象徵員警並肩守護、互相支援的團隊精神；更因杯組為日常用品，讓節日的感謝與祝福能融入生活、天天被想起。

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員。圖：警方提供

林鼎泰說，「這對杯，一杯敬妳的專業與辛勞；一杯敬我們並肩守護的每一天。」讓婦女節的祝福更顯溫馨而別具意義。同時，也祝賀分局偵查隊徐培蓓偵查佐榮獲115年桃園市傑出女性公務員。

徐培蓓不僅是2個寶貝的母親，更是優秀的警務人員，於111年至113年間偵破多起大型詐欺集團，查緝逾50名涉案成員並扣押犯罪所得2000萬元；還查獲全台首宗二類電信詐欺案，曾榮獲破案英雄獎及國家警光獎的肯定。

林鼎泰表示，女性警察人員在警政工作中扮演重要角色，無論是在第一線執勤或行政支援，都展現出細心與專業的一面，為警政工作注入穩定力量。適逢婦女節，特別準備具有藝術意涵的紀念對杯，向所有女性警察人員表達感謝與敬意，也祝福大家婦女節快樂。

中壢分局補充，陳士侯長年致力於水墨創作，擅長工筆與寫意兼具，山水、花鳥與人物題材皆能駕馭，在藝文界享有盛名。其作品筆墨細膩、畫面雅潔，流露文人畫特有的溫潤氣質，其中又以花鳥題材最為人所熟知，常以日常生活中的花卉、蔬果及自然生態入畫，透過層層渲染的技法展現豐富層次與生命力。此次中壢分局特別採購紀念對杯，讓藝術優雅的融入生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞