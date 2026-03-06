快訊

中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞

桃園電子報／ 桃園電子報

中壢分局國畫大師陳士侯親筆手繪設計的紀念「對杯」，別具意義。圖：警方提供

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員，中壢警分局更特別準備兼具藝文與祝福意涵的節日禮物，由分局長林鼎泰親自致贈女性警察人員。此次特別邀請國畫大師陳士侯到現場一同頒贈，並採購其親筆手繪設計的紀念「對杯」，別具意義。

中壢分局長林鼎泰親自致贈禮物給女性警察人員，並特別邀請國畫大師陳士侯到現場一同頒贈。圖：警方提供

中壢分局介紹，對杯杯身以象徵活力與奔放的駿馬、典雅細緻的花卉為主題，展現剛柔並濟之美。對杯以「一人一杯」寓意平等與被看見，也象徵員警並肩守護、互相支援的團隊精神；更因杯組為日常用品，讓節日的感謝與祝福能融入生活、天天被想起。

為迎接「三八國際婦女節」，桃園市長張善政及警察局長廖恆裕致贈「護手霜」予女性警察人員。圖：警方提供

林鼎泰說，「這對杯，一杯敬妳的專業與辛勞；一杯敬我們並肩守護的每一天。」讓婦女節的祝福更顯溫馨而別具意義。同時，也祝賀分局偵查隊徐培蓓偵查佐榮獲115年桃園市傑出女性公務員。

徐培蓓不僅是2個寶貝的母親，更是優秀的警務人員，於111年至113年間偵破多起大型詐欺集團，查緝逾50名涉案成員並扣押犯罪所得2000萬元；還查獲全台首宗二類電信詐欺案，曾榮獲破案英雄獎及國家警光獎的肯定。

林鼎泰表示，女性警察人員在警政工作中扮演重要角色，無論是在第一線執勤或行政支援，都展現出細心與專業的一面，為警政工作注入穩定力量。適逢婦女節，特別準備具有藝術意涵的紀念對杯，向所有女性警察人員表達感謝與敬意，也祝福大家婦女節快樂。

中壢分局補充，陳士侯長年致力於水墨創作，擅長工筆與寫意兼具，山水、花鳥與人物題材皆能駕馭，在藝文界享有盛名。其作品筆墨細膩、畫面雅潔，流露文人畫特有的溫潤氣質，其中又以花鳥題材最為人所熟知，常以日常生活中的花卉、蔬果及自然生態入畫，透過層層渲染的技法展現豐富層次與生命力。此次中壢分局特別採購紀念對杯，讓藝術優雅的融入生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢女警婦女節獲贈精美對杯 林鼎泰：敬妳的專業與辛勞

張善政 桃園

金門瓊林出海口驚險救援！男子困蚵田險滅頂 消防艇火速助脫困

金門縣金湖鎮瓊林出海口今日上午發生民眾受困蚵田驚險事件，一名男子疑因不熟悉海域環境誤入蚵田區，隨著潮水快速上漲，受困海中動彈不得，水位一度及胸，情況相當危急。金門縣消防局接獲報案後立即派員前往救援，透過橡皮艇（IRB）出海搜救，僅約10分鐘便將受困男子順利救出，讓他免於溺水危機。

高雄垃圾車撞傷行人 家屬怒PO文還指4天前被檢舉亂丟不單純

高市56歲林姓男子患有重度智能障礙，2月28日晚間7時許，雨天行走在馬路上遭環保局垃圾車駕駛撞傷，造成腦出血住院；家屬事後怒PO文指，林男事發4天前被人檢舉亂丟垃圾，質疑案情不單純，丟垃圾被栽贓陷害；警方指，肇責待釐清。

桃園警局婦女節送暖 廖恆裕贈護手霜感謝女警辛勞

為迎接即將到來的婦女節，桃園市政府警察局特別準備護手霜禮品，由局長廖恆裕於今（6）日率副局長廖材楨、主任秘書許淑貞...

竹南萬聖宮前大榕樹凌晨倒塌占車道 公所清潔隊鋸除

苗栗縣竹南鎮頂埔里萬聖宮前1棵大榕樹今天凌晨2點左右突然傾倒，枝幹壓向一旁道路，影響行車安全，警方據報立即前往處理並通報，公所清潔隊上午也派員前往鋸除，恢復道路順暢通行。

桃園市楊梅國小外人行道電線火警 台電：疑外力破壞

桃園市楊梅區中山路人行道台電電線今天上午突然冒出濃煙，路人連忙報警，消防人員趕來及時撲滅，台電派也派員到現場了解，初步研判有外力破壞，造成低壓導線燒損，消防人員和警方正釐清相關案情。

