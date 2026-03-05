影／宜蘭北門商圈重大車禍！8車連環撞1命危 巨大撞擊畫面像「地震」

宜蘭市中山路北門口今晚9時發生重大車禍，至少8輛車連環撞，還波及多輛機車，現場滿目瘡痍，汽機車零件四散，車輛扭曲變形、還有車尾被削掉，已知1人命危、4人受傷送醫。警消在現場拉起封線全力搶救，詳細車禍原因尚待釐清。

警方指出，今晚9時許宜蘭市中山路與舊城北路口發生重大事故，一輛白色賓士轎車因車速過快衝到對向，連續追撞2輛同向車及5輛對向車，還有多輛機車被撞飛，造成4人受傷送醫，其中1人命危搶救中，警方正進一步了解肇事駕駛是否有毒駕及酒駕。

現場一片凌亂，附近民眾聽到巨大撞擊，紛紛跑出來圍觀。有人說，當時聽到一陣彷如「地震」巨響，還會震動，驚見一輛白色賓士車衝到對向車道，撞到騎樓柱子，有的車輛噴飛，有的扭曲變形，車尾被削掉，其中還有1輛是環保回收車。

由於路燈電線被扯斷，擔心觸電，汽機車零件也噴入騎樓，暫時封鎖該路段禁止通行，警車、消防車及救護車到場協助處理，後續尚待調查釐清肇事原因。

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

