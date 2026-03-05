快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭北門商圈重大車禍！8車連環撞1命危 巨大撞擊畫面像「地震」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭市中山路北門口今晚9時發生重大車禍，至少8輛車連環撞，還波及多輛機車，現場滿目瘡痍，汽機車零件四散，車輛扭曲變形、還有車尾被削掉，已知1人命危、4人受傷送醫。警消在現場拉起封線全力搶救，詳細車禍原因尚待釐清。

警方指出，今晚9時許宜蘭市中山路與舊城北路口發生重大事故，一輛白色賓士轎車因車速過快衝到對向，連續追撞2輛同向車及5輛對向車，還有多輛機車被撞飛，造成4人受傷送醫，其中1人命危搶救中，警方正進一步了解肇事駕駛是否有毒駕及酒駕。

現場一片凌亂，附近民眾聽到巨大撞擊，紛紛跑出來圍觀。有人說，當時聽到一陣彷如「地震」巨響，還會震動，驚見一輛白色賓士車衝到對向車道，撞到騎樓柱子，有的車輛噴飛，有的扭曲變形，車尾被削掉，其中還有1輛是環保回收車。

由於路燈電線被扯斷，擔心觸電，汽機車零件也噴入騎樓，暫時封鎖該路段禁止通行，警車、消防車及救護車到場協助處理，後續尚待調查釐清肇事原因。

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈晚間發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成4人受傷送醫，其中1人命危送醫搶救。記者戴永華／攝影

地震 宜蘭 機車

延伸閱讀

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

台中婦機車載孫女遭撞 3人受傷送醫

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

賞櫻下山出意外！台27線休旅車「煞車失靈」撞對向轎車 11人受傷送醫

相關新聞

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

鍾姓男子今天下午3時38分駕貨櫃車行經高市前鎮區新生路，未注意前方騎機車的70歲張姓婦人，緊跟在後，疑視線差，撞擊張婦機車，導致張滾落輪下遭輾，身體多處擦挫傷及骨折，經送醫搶救仍宣告不治。

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

影／宜蘭北門商圈重大車禍！8車連環撞1命危 巨大撞擊畫面像「地震」

宜蘭市中山路北門口今晚9時發生重大車禍，至少8輛車連環撞，還波及多輛機車，現場滿目瘡痍，汽機車零件四散，車輛扭曲變形、還有車尾被削掉，已知1人命危、4人受傷送醫。警消在現場拉起封線全力搶救，詳細車禍原因尚待釐清。

新竹市身障福利服務大樓地下室火警 幸無人受傷受困

新竹市身心障礙福利服務大樓地下室今天傍晚17時41分發生火警，消防局獲報立刻派員趕抵，所幸無人受傷受困，目前火勢已控制，細節仍待調查釐清。

影／高雄三寶駕駛博愛二路開錯道逆向 網酸：可跪下膜拜了

高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，突遇一輛轎車逆向駛過，是後將行車記錄器PO網，有網友狠酸「還不跪下膜拜」，警方指該名駕駛已違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰款。

彰化驚悚事故「女騎士遭休旅車壓車底」 小腿開放性骨折急送醫

彰化縣溪湖鎮大竹里市區今發生車禍，1輛機車和1輛休旅車碰撞，機車女騎士被壓在車下，溪湖消防分隊趕到後使用頂舉氣墊幫助女騎士脫困，初步檢查右小腿開放性骨折、臉部撕裂傷，意識清楚，送往彰化基督教醫院救治，休旅車女駕駛人沒受傷。車禍原因有待警方調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。