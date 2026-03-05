影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

鍾姓男子今天下午3時38分駕貨櫃車行經高市前鎮區新生路，未注意前方騎機車的70歲張姓婦人，緊跟在後，疑視線差，撞擊張婦機車，導致張滾落輪下遭輾，身體多處擦挫傷及骨折，經送醫搶救仍宣告不治。

前鎮警分局調查，鍾姓男子（44歲）今天下午3時38分許駕貨櫃車行經高市前鎮區新生路南往北方向，行駛近國光路口時，與沿新生路同向直行騎機車的張姓婦人（70歲）發生擦撞。

張婦連人帶車滾入貨櫃車輪下，導致身體多處擦挫傷、骨折，草衙所警方獲報，通報救護車到場，緊急將張婦送醫搶救，仍因重傷宣告不治。

鍾姓駕駛經酒測無酒精反應，初步分析肇事原因研判鍾男當下未注意車前狀況肇禍；詳細肇責待交通大隊分析研判。警詢後，依過失致死罪嫌將鍾男移送高雄地檢署偵辦。

鍾姓男子今天下午駕貨櫃車行經高市前鎮區新生路，撞及前方騎機車的70歲張姓婦人，張倒地重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝

