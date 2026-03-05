快訊

影／高雄三寶駕駛博愛二路開錯道逆向 網酸：可跪下膜拜了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，突遇一輛轎車逆向駛過，是後將行車記錄器PO網，有網友狠酸「還不跪下膜拜」，警方指該名駕駛已違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰款。

「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」今貼出一則影片，影片地點位於高市左營區博愛二路，當時駕駛駕車往前開，沒料，左前方卻出現一輛藍色轎車逆向朝駕駛而來，似乎欲穿越旁邊的巷弄。

三寶駕駛的行為引發網友討論，有網友指，「博愛二路有辦法開到逆向，還不跪下膜拜」。

轄區左營警分局指出，目前未接獲報案，經調閱相關監視器影像，該起事件事發於4日中午12時40分許，該輛轎車逆向行駛於博愛二路南向北車道，已涉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款不按遵行之方向行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰，警方將依法製單舉發。

高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，突遇一輛轎車逆向駛過。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，開錯道逆向行駛（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市一名駕駛駕車行經左營區博愛二路，突遇一輛轎車逆向駛過。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
