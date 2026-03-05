彰化驚悚事故「女騎士遭休旅車壓車底」 小腿開放性骨折急送醫

彰化縣溪湖鎮大竹里市區今發生車禍，1輛機車和1輛休旅車碰撞，機車女騎士被壓在車下，溪湖消防分隊趕到後使用頂舉氣墊幫助女騎士脫困，初步檢查右小腿開放性骨折、臉部撕裂傷，意識清楚，送往彰化基督教醫院救治，休旅車女駕駛人沒受傷。車禍原因有待警方調查。

據了解，溪湖鎮大竹里西環路、溪湖鎮糖北東街的路口今下午1點多發生車禍，巨大碰撞聲讓附近居民嚇一跳，連忙出門察看，1輛機車連人帶車被壓在休旅車底下，情景駭人，居民對騎士生命狀況紛紛猜測。

彰化縣消防局接獲報案，指稱有人被壓在車輛底下，溪湖消防分隊出動兩輛消防車、1輛救護車、5名消防人員到場，發現機車女騎士右腿卡在休旅車底，消防員使用頂舉氣墊協助脫困，初步檢傷意識清楚、右小腿開放性骨折、臉部撕裂傷、肢體擦傷疼痛，固定骨折部位、止血後，直送往彰基醫院治療。

休旅車由西向東靠右行駛，為何與機車發生碰撞，溪湖警分局已調查並釐清車禍發生原因。