商旅疑欠百萬租金 房東兒子討債亂按房客門鈴、酒醉砸店...雙方鬧翻

吳姓男子是台北小巨蛋附近、長安東路二段悠趣旅店房東的兒子，不滿旅店欠繳租金破百萬元，昨天凌晨酒後至旅店櫃檯鬧事，旅店裝潢、設備都被毀損，吳男更胡亂使用滅火器噴灑、按房客門鈴，警方獲報趕抵，把吳男上銬帶回派出所管束，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，吳男（38歲）的爸爸是悠趣旅店的房東，雙方簽下十多年的合約，孰料旅店疑欠繳房租，吳男不滿上門「討債」，先在今年過年期間把水線拔除，釀旅店無水可用，當時警方一度到場，確認是民事糾紛並告知權利後離去，事後旅店店長提告吳男強制罪嫌。

過年後疑欠租狀況沒好轉，吳男昨天凌晨酒後跟爸爸一起到旅店櫃檯催討，吳男狂吼「快繳租金」等語，除了拍打櫃檯，更動手毀損電腦、監視器主機、櫃椅、展示架等物，期間還拿起滅火器噴灑、狂按旅客房門外的電鈴和敲牆壁。

警方獲報趕抵，從一樓搭電梯上樓赫見地面滿目瘡痍，而吳男有酒味、大聲吼叫，立刻依法管束控制現場，由於旅店店長劉姓男子（57歲）提告恐嚇、毀損罪，把吳男帶回派出所偵詢移送法辦。

據了解，吳男供稱對方積欠百萬元租金，已提出民事告訴，但不滿對方賴著合約今年11月才到期不走，因此鬧事；而悠趣旅店上一任負責人在位期間，疑發生資金周轉不靈情況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康