快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

商旅疑欠百萬租金 房東兒子討債亂按房客門鈴、酒醉砸店...雙方鬧翻

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

吳姓男子是台北小巨蛋附近、長安東路二段悠趣旅店房東的兒子，不滿旅店欠繳租金破百萬元，昨天凌晨酒後至旅店櫃檯鬧事，旅店裝潢、設備都被毀損，吳男更胡亂使用滅火器噴灑、按房客門鈴，警方獲報趕抵，把吳男上銬帶回派出所管束，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，吳男（38歲）的爸爸是悠趣旅店的房東，雙方簽下十多年的合約，孰料旅店疑欠繳房租，吳男不滿上門「討債」，先在今年過年期間把水線拔除，釀旅店無水可用，當時警方一度到場，確認是民事糾紛並告知權利後離去，事後旅店店長提告吳男強制罪嫌。

過年後疑欠租狀況沒好轉，吳男昨天凌晨酒後跟爸爸一起到旅店櫃檯催討，吳男狂吼「快繳租金」等語，除了拍打櫃檯，更動手毀損電腦、監視器主機、櫃椅、展示架等物，期間還拿起滅火器噴灑、狂按旅客房門外的電鈴和敲牆壁。

警方獲報趕抵，從一樓搭電梯上樓赫見地面滿目瘡痍，而吳男有酒味、大聲吼叫，立刻依法管束控制現場，由於旅店店長劉姓男子（57歲）提告恐嚇、毀損罪，把吳男帶回派出所偵詢移送法辦。

據了解，吳男供稱對方積欠百萬元租金，已提出民事告訴，但不滿對方賴著合約今年11月才到期不走，因此鬧事；而悠趣旅店上一任負責人在位期間，疑發生資金周轉不靈情況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北小巨蛋附近、長安東路二段的悠趣旅店疑因欠繳房租，遭房東的兒子砸店鬧事。記者翁至成／翻攝
台北小巨蛋附近、長安東路二段的悠趣旅店疑因欠繳房租，遭房東的兒子砸店鬧事。記者翁至成／翻攝

租金 房東 小巨蛋

延伸閱讀

兼職攝影師涉犯性侵等56罪 一審判21年

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

醫師娘被抓包出軌兒高中老師 找徵信社反擊老公偷吃反害自己被判刑

影／月子中心老闆兒子喝醉涉打傷員工 還想闖入嬰兒室被逮捕

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

彰化驚悚事故「女騎士遭休旅車壓車底」 小腿開放性骨折急送醫

彰化縣溪湖鎮大竹里市區今發生車禍，1輛機車和1輛休旅車碰撞，機車女騎士被壓在車下，溪湖消防分隊趕到後使用頂舉氣墊幫助女騎士脫困，初步檢查右小腿開放性骨折、臉部撕裂傷，意識清楚，送往彰化基督教醫院救治，休旅車女駕駛人沒受傷。車禍原因有待警方調查。

商旅疑欠百萬租金 房東兒子討債亂按房客門鈴、酒醉砸店...雙方鬧翻

吳姓男子是台北小巨蛋附近、長安東路二段悠趣旅店房東的兒子，不滿旅店欠繳租金破百萬元，昨天凌晨酒後至旅店櫃檯鬧事，旅店裝潢、設備都被毀損，吳男更胡亂使用滅火器噴灑、按房客門鈴，警方獲報趕抵，把吳男上銬帶回派出所管束，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

ATM提款機像便斗？他在「出鈔口」撒尿 法官一查：第4次了

陳姓男子在合作金庫ATM提款機機台出鈔口排放尿液，尿液滲入機台發生短路，陳依毀損罪起訴，台北地院審理，查出陳因同樣行為已判過刑，仍重覆犯案，沒有悔悟心，審結判陳有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

北車旅客突昏倒無呼吸 花醫護理師拖行李衝月台CPR救回一命

台北車站日前發生年輕旅客突然在月台昏倒的意外，當時一名年輕女子現場施以心肺復甦術，讓傷者恢復微弱呼吸；伸出援手的是衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷，當天正巧要出國旅遊，聽到台鐵廣播，拖著行李箱就投入搶救行列，對於成功救人一命，她低調說，「只是先把該做的急救做好」。

女騎士慘遭曳引車輾斃！嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉肇逃

嘉義市北港路昨天中午發生死亡車禍，孫姓女機車騎士為閃避違停轎車，與營業用大貨曳引車擦撞倒地，當場遭輾壓身亡。檢察官上午相驗，認定死因為頭頸部開放性損傷及胸腹部重大外傷致死。家屬提刑事告訴，案件朝過失致死及肇事逃逸方向偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。