ATM提款機像便斗？他在「出鈔口」撒尿 法官一查：第4次了

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

陳姓男子在合作金庫ATM提款機機台出鈔口排放尿液，尿液滲入機台發生短路，陳依毀損罪起訴，台北地院審理，查出陳因同樣行為已判過刑，仍重覆犯案，沒有悔悟心，審結判陳有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

陳姓男子2024年11月17日3時30分在合作金庫銀行中山分行所設置的ATM提款機機台出鈔口排放尿液，尿液滲入機台發生短路，分行曾姓女行員發現，向中山分局報案，檢方依毀損他人物品罪嫌將陳起訴，法院審理，陳認罪。

法官認為，陳無故前往合作金庫中山分行的ATM提款機排放尿液，使ATM機台電線短路而不堪使用，所為自有不該，念及其犯後坦承犯行，雖然未能與合庫達成和解、調解，但態度算是普通。

不過，法官查知，事實上陳於2024年7月至11月，就已經在玉山商業銀行忠孝、長春、中山3個分行的ATM提款機機台出鈔口排放尿液、吐口水，被判有期徒刑5月，卻仍再犯，形式上這次雖不構成累犯，但證明陳並非一時失慮，陳沒有悔悟之心。

法官考量陳有竊盜、詐欺、侵占前科，素行不佳，審酌他的犯罪動機、目的、手段及合作金庫所受財產損失3萬元，判陳有期徒刑3月。

玉山銀行提款機（示意圖）。圖／翻攝畫面
玉山銀行提款機（示意圖）。圖／翻攝畫面

