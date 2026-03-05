快訊

北車旅客突昏倒無呼吸 花醫護理師拖行李衝月台CPR救回一命

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

台北車站日前發生年輕旅客突然在月台昏倒的意外，當時一名年輕女子現場施以心肺復甦術，讓傷者恢復微弱呼吸；伸出援手的是衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷，當天正巧要出國旅遊，聽到台鐵廣播，拖著行李箱就投入搶救行列，對於成功救人一命，她低調說，「只是先把該做的急救做好」。

邱鈺婷上月27日要到泰國曼谷旅遊，在台北車站轉乘時，聽到台鐵廣播第三月台有人昏倒，急尋有醫療專業人士前往搶救，儘管距離登機時間已經很緊迫，她毫不猶豫，拖著行李箱就往月台跑。

邱鈺婷今天說，她抵達現場時，看到已有鐵路警察在旁邊，一名年輕男子倒在月台旁邊。她以專業經驗評估，確認傷者沒有呼吸後，立即施以CPR（心肺復甦術），按壓幾次後，傷者突然大口喘氣，開始有微弱呼吸。

因男子狀況仍不穩定，她在台鐵人員協助下，取得自動體外心臟電擊去顫器（AED），並持續監測與處置，成功讓傷者的生命徵象穩定下來，為避免病情有變化，她持續守候在旁，直到救護人員抵達，她才發行再度拖著行李箱趕往桃園機場，幸好有順利搭上飛機。

此事被人貼上網，邱鈺婷的善舉才曝光。她今天說，其實當時也非常緊張，因為這名年輕傷者已經沒有心跳，她只是想說先把該做的急救做好。她也提醒民眾要重視健康，有機會可以學習基本的CPR與AED，遇到關鍵時刻，也許就有機會挽回一條性命。

衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷（白色衣服者）在台北車站熱心伸援手，救回一名突然昏倒沒有呼吸的年輕男子。圖／民眾提供
衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷（白色衣服者）在台北車站熱心伸援手，救回一名突然昏倒沒有呼吸的年輕男子。圖／民眾提供

衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷（白色衣服者）在台北車站熱心伸援手，救回一名突然昏倒沒有呼吸的年輕男子。圖／民眾提供
衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷（白色衣服者）在台北車站熱心伸援手，救回一名突然昏倒沒有呼吸的年輕男子。圖／民眾提供

