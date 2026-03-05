高虹安論文涉抄襲案二審辯論終結！智慧法院4月16日宣判

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以逾6個月告訴期，判決公訴不受理，經資策會上訴二審智慧財產及商業法院，全案今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。

2021年10月18日，FB化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，PO文爆料高虹安美國辛辛那提博士論文涉嫌抄襲資策會期刊文章。資策會經比對，發現高虹安論文中，涉嫌抄襲高虹安在資策會發表的2篇期刊論文，1篇重製近8成、另1篇近3成，於是在2023年10月間自訴高涉嫌違反著作權法。

今天開庭時，合議庭傳喚資策會前執行長卓政宏作證，他供稱自己是在2022年9月20日週刊爆料高虹安的論文疑似抄襲後才得知此事，並成立資策會內部主管群組討論和交換資訊，同時交代事後與經濟部技術處長邱求慧、資策會國會聯絡人周晉生等人間的互動，另承認自己是在同仁建議下，將論文交由資策會科技法律研究所進行比對，發現相似度高度雷同後同意提告。

但卓政宏證詞遭到高虹安及其律師強烈質疑，指出早在翁達瑞PO文時，卓就已知論文爭議，並向邱求慧報告，科法所不可能在沒有主管同意下自行比對論文，因此當時比對論文的目的，除了向上級邱求慧報告外，就是要為了提告，卓證詞顯然前後矛盾不一。

高虹安認為，自己是資策會2期刊論文的原作者，連辛辛那提大學都已回覆全案為「自我引用」而非抄襲，因此她仍否認犯罪。對此，資策會委任律師則表示，本案除重製、改作外，另違反公開傳輸權，希望合議庭能判處有期徒刑以上之刑，且不得緩刑。

高虹安表示，論文的完成全部都在美國，上傳給學校並無公開傳輸的問題。當初資策會長官很鼓勵她攻讀博士，認為可以深化與辛辛那提大學的交流，有助於資策會在國際上的曝光，論文研究方向事前有向資策會簡報，也與後來的論文內容一致，

此外，論文和2篇期刊無論研究目的、資料來源、研究方法均顯著不同，論文多達113頁，期刊僅各5、6頁，明顯是更大的創作，請求法官駁回上訴。資策會律師則質疑，高虹安論文的方法論和結論，完全把期刊論文照搬過去，只加了兩個CASE STUDY，絕非只占10％頁數。

高虹安回應，學術研究有連貫性，不可避免要引用先前的研究，這是職務上的正常行為，屬合理使用，不能僅因自己與資策會有簽約，就用非職務正常範圍去框定自己的博士研究須與產業研究分開。

新竹市長高虹安論文案二審智慧財產及商業法院今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。記者林伯東／攝影