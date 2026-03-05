女騎士慘遭曳引車輾斃！嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉肇逃

嘉義市北港路昨天中午發生死亡車禍，孫姓女機車騎士為閃避違停轎車，與營業用大貨曳引車擦撞倒地，當場遭輾壓身亡。檢察官上午相驗，認定死因為頭頸部開放性損傷及胸腹部重大外傷致死。家屬提刑事告訴，案件朝過失致死及肇事逃逸方向偵辦。

檢警調查，死者雲林人從事保險業，昨天中午12時20分騎乘機車，沿北港路機慢車道由東往西行駛。行經事故地點，因機慢車道內有陳姓駕駛違規停放轎車，加上洪姓男子駕駛營業用大貨曳引車行經，孫女為閃避轎車與曳引車擦撞，人車倒地後遭曳引車輪胎輾壓。

消防局救護人員12時30分到場評估無生命跡象，未送醫。檢察官率法醫勘驗後，依過失致死罪嫌偵訊陳姓轎車駕駛與洪姓曳引車駕駛；其中洪姓駕駛另涉肇事逃逸罪嫌。訊後2人均請回。這起悲劇為用路人敲響警鐘。交流道下方周邊車流複雜，機慢車道是騎士重要通行空間，一旦遭違停占據，閃避空間壓縮，風險大增。警方呼籲駕駛切勿貪圖一時方便違規停車，否則不僅害人害己，還可能面臨刑責。