快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

女騎士慘遭曳引車輾斃！嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉肇逃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市北港路昨天中午發生死亡車禍，孫姓女機車騎士為閃避違停轎車，與營業用大貨曳引車擦撞倒地，當場遭輾壓身亡。檢察官上午相驗，認定死因為頭頸部開放性損傷及胸腹部重大外傷致死。家屬提刑事告訴，案件朝過失致死及肇事逃逸方向偵辦。

檢警調查，死者雲林人從事保險業，昨天中午12時20分騎乘機車，沿北港路機慢車道由東往西行駛。行經事故地點，因機慢車道內有陳姓駕駛違規停放轎車，加上洪姓男子駕駛營業用大貨曳引車行經，孫女為閃避轎車與曳引車擦撞，人車倒地後遭曳引車輪胎輾壓。

消防局救護人員12時30分到場評估無生命跡象，未送醫。檢察官率法醫勘驗後，依過失致死罪嫌偵訊陳姓轎車駕駛與洪姓曳引車駕駛；其中洪姓駕駛另涉肇事逃逸罪嫌。訊後2人均請回。這起悲劇為用路人敲響警鐘。交流道下方周邊車流複雜，機慢車道是騎士重要通行空間，一旦遭違停占據，閃避空間壓縮，風險大增。警方呼籲駕駛切勿貪圖一時方便違規停車，否則不僅害人害己，還可能面臨刑責。

女騎士慘遭曳引車輾斃，嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉<a href='/search/tagging/2/肇逃' rel='肇逃' data-rel='/2/192909' class='tag'><strong>肇逃</strong></a>，圖為嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片
女騎士慘遭曳引車輾斃，嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉肇逃，圖為嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

車禍 違停 曳引車 肇逃

延伸閱讀

開啟輔助駕駛系統未注意前方路況！國3又見撞擊緩撞車事故

陸軍現役男撞死人肇事逃逸 辯稱車借友人被識破才坦承

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

高雄市公車事故去年釀2死 民代要求「全天候開頭燈」提高辨識度

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

北車旅客突昏倒無呼吸 花醫護理師拖行李衝月台CPR救回一命

台北車站日前發生年輕旅客突然在月台昏倒的意外，當時一名年輕女子現場施以心肺復甦術，讓傷者恢復微弱呼吸；伸出援手的是衛福部花蓮醫院護理師邱鈺婷，當天正巧要出國旅遊，聽到台鐵廣播，拖著行李箱就投入搶救行列，對於成功救人一命，她低調說，「只是先把該做的急救做好」。

女騎士慘遭曳引車輾斃！嘉檢偵辦2車駕駛涉過失致死1人再涉肇逃

嘉義市北港路昨天中午發生死亡車禍，孫姓女機車騎士為閃避違停轎車，與營業用大貨曳引車擦撞倒地，當場遭輾壓身亡。檢察官上午相驗，認定死因為頭頸部開放性損傷及胸腹部重大外傷致死。家屬提刑事告訴，案件朝過失致死及肇事逃逸方向偵辦。

高雄販毒集團偏躲僻處埋包、宅配毒品！警起出千餘包「半步顛」、10人收押

以徐姓男子及吳姓兄弟為首的高雄販毒集團，去年3月至11月間，唆使10餘名手下，以分工方式在偏僻草叢或廢棄屋埋包，或當外送宅配毒品到府，市刑大警方發動數波搜索，逮獲徐等20人，起出千餘包「半步顛」毒咖啡包等毒品，其中10人遭收押。

新北騎士擦撞路緣摔車 公車行經緊急煞車 騎士幸運僅輕傷

24歲徐男昨天（4日）深夜11時許騎車行經新北市板橋區文化路一段時，不慎碰撞路緣後人車倒地，與同向經過的公車及路邊停放的轎車發生碰撞。所幸當時公車正要進站車速不快及時煞車，徐男僅左手骨折並無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬待查。

開啟輔助駕駛系統未注意前方路況！國3又見撞擊緩撞車事故

開啟輔助駕駛系統，國道又見撞擊緩撞車！國道3號苗栗苑裡路段今天上午在南下內線車道發生一起廂型休旅車追撞緩撞車事故，幸現場僅1人受輕傷送醫，國道警方初步調查疑因肇事女駕駛開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況釀禍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。