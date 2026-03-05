快訊

高雄販毒集團偏躲僻處埋包、宅配毒品！警起出千餘包「半步顛」、10人收押

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

以徐姓男子及吳姓兄弟為首的高雄販毒集團，去年3月至11月間，唆使10餘名手下，以分工方式在偏僻草叢或廢棄屋埋包，或當外送宅配毒品到府，市刑大警方發動數波搜索，逮獲徐等20人，起出千餘包「半步顛」毒咖啡包等毒品，其中10人遭收押。

高市刑大偵八隊警方去年3月間偵辦毒品案，從逮獲送毒的外送員向上溯源，查出以徐姓男子（23歲）及各為23歲和21歲的吳姓兄弟為首的販毒集團，使用網絡通訊軟體做為集團成員間聯絡之工具，以楠梓區高楠公路旁倉庫為據點。

集團成員分工細膩，手下分別擔任外送員、控台手、埋包手、贓款總管、外送組長，並利用少年販毒，並標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒。

外送人員駕車宅配到府外，並選擇以「隨機傳送座標」方式，將毒品埋包在偏僻道路旁草叢、廢棄建築物附近或公園、公廁附近，讓買家取貨，躲避警方追查，販毒區域遍及高雄市。

警方成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官陳俊宏指揮偵辦，去年底陸續發動數波搜索，逮獲徐男等18男、2女等共計20人，其中有5名未成年少年；並查扣安非他命1包、毛重80餘克；K他命141包、毛重600餘克；「半步顛」字樣的毒品咖啡包1000餘包；依托咪酯煙油2瓶、依托咪酯煙彈100餘顆、贓款24萬、權利車3輛等物。

警詢後，將徐男等20人依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中徐男、吳氏兄弟、外送組長張男、杜男，另有李姓等5名外送員共計10人遭收押。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市刑大警方破獲以徐姓男子及吳姓兄弟為首的販毒集團，逮獲20人，起出「半步顛」千餘包毒咖啡包、K他命毒品等物。記者石秀華／翻攝
