新北騎士擦撞路緣摔車 公車行經緊急煞車 騎士幸運僅輕傷

24歲徐男昨天（4日）深夜11時許騎車行經新北市板橋區文化路一段時，不慎碰撞路緣後人車倒地，與同向經過的公車及路邊停放的轎車發生碰撞。所幸當時公車正要進站車速不快及時煞車，徐男僅左手骨折並無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬待查。

海山警方昨天深夜11時許接獲報案，板橋區文化路一段發生車禍。警員趕抵經查24歲徐男騎機車沿文化路一段往漢生西路方向行駛，疑未注意前方路況不慎碰撞路緣，機車失控導致人車倒地釀徐男左手骨折，倒地過程中與同向56歲張男駕駛的公車，及路旁停車格停放的轎車發生碰撞。

警方立即通報救護車將徐男送醫治療，徐男及張男經酒測均未喝酒，但遭徐男撞上的轎車因停在殘障車位上，被警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第10款：於身心障礙專用停車位違規停車開單告發，依法可罰600元以上1200元以下罰款。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。

徐姓騎士擦撞路緣石後倒地，再碰撞停在路邊的轎車及行經的公車。記者黃子騰／翻攝