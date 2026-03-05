快訊

新北騎士擦撞路緣摔車 公車行經緊急煞車 騎士幸運僅輕傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

24歲徐男昨天（4日）深夜11時許騎車行經新北市板橋區文化路一段時，不慎碰撞路緣後人車倒地，與同向經過的公車及路邊停放的轎車發生碰撞。所幸當時公車正要進站車速不快及時煞車，徐男僅左手骨折並無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬待查。

海山警方昨天深夜11時許接獲報案，板橋區文化路一段發生車禍。警員趕抵經查24歲徐男騎機車沿文化路一段往漢生西路方向行駛，疑未注意前方路況不慎碰撞路緣，機車失控導致人車倒地釀徐男左手骨折，倒地過程中與同向56歲張男駕駛的公車，及路旁停車格停放的轎車發生碰撞。

警方立即通報救護車將徐男送醫治療，徐男及張男經酒測均未喝酒，但遭徐男撞上的轎車因停在殘障車位上，被警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第10款：於身心障礙專用停車位違規停車開單告發，依法可罰600元以上1200元以下罰款。確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查釐清。

徐姓<a href='/search/tagging/2/騎士' rel='騎士' data-rel='/2/96509' class='tag'><strong>騎士</strong></a>擦撞路緣石後倒地，再碰撞停在路邊的轎車及行經的公車。記者黃子騰／翻攝
徐姓騎士擦撞路緣石後倒地，再碰撞停在路邊的轎車及行經的公車。記者黃子騰／翻攝

公車當時正要進站，被碰撞後緊急煞車。記者黃子騰／翻攝
公車當時正要進站，被碰撞後緊急煞車。記者黃子騰／翻攝

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

高雄販毒集團偏躲僻處埋包、宅配毒品！警起出千餘包「半步顛」、10人收押

以徐姓男子及吳姓兄弟為首的高雄販毒集團，去年3月至11月間，唆使10餘名手下，以分工方式在偏僻草叢或廢棄屋埋包，或當外送宅配毒品到府，市刑大警方發動數波搜索，逮獲徐等20人，起出千餘包「半步顛」毒咖啡包等毒品，其中10人遭收押。

開啟輔助駕駛系統未注意前方路況！國3又見撞擊緩撞車事故

開啟輔助駕駛系統，國道又見撞擊緩撞車！國道3號苗栗苑裡路段今天上午在南下內線車道發生一起廂型休旅車追撞緩撞車事故，幸現場僅1人受輕傷送醫，國道警方初步調查疑因肇事女駕駛開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況釀禍。

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

