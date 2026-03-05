高市刑大破獲組織化販毒集團 7人遭羈押

高雄刑事警察大隊破獲以23歲徐姓男子為首的販毒集團，集團分工明確宛如公司，並利用少年販毒標榜24小時外送，區域遍及高雄各區，警方逮捕徐男等20人，其中7人遭聲押獲准。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊23分隊偵辦多起毒品案，經分析相關資料，並以科技設備搜索採證犯嫌手機資料，陸續掌握販毒集團犯嫌相關身分、車輛、犯罪事證，與少年隊、新興、苓雅、仁武分局、保安警察第三總隊第二大隊等單位共組專案小組，報請台灣高雄地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

專案小組經長期蒐證，掌握犯嫌等人行蹤與毒品藏匿地點，去年間陸續發動多次搜索拘提，並發現販毒集團具有明確組織分工，使用網路通訊軟體作為集團成員聯絡工具，且利用少年販毒，標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒。

警方調查，集團由俗稱小蜜蜂的外送人員駕車前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及高雄市各區，集團成員計有外送員、控台人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等角色，分工明確。

警方共查緝23歲徐姓嫌犯等20名犯嫌到案，查扣第二級毒品安非他命1包、第三級毒品愷他命141包、毒品咖啡包1000多包、第二級毒品依托咪酯煙油2瓶、第二級毒品依托咪酯煙彈100多顆、第三級毒品一粒眠2包、第二級毒品大麻加熱菸1支、贓款新台幣24萬元、權利車3部、空煙彈殼1包、口味香精10瓶等。

全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌、移送高雄地檢署偵辦，販毒集團中徐嫌等7人經檢察官聲押後，高雄地方法院法官裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885