高市刑大破獲組織化販毒集團 7人遭羈押

中央社／ 高雄5日電

高雄刑事警察大隊破獲以23歲徐姓男子為首的販毒集團，集團分工明確宛如公司，並利用少年販毒標榜24小時外送，區域遍及高雄各區，警方逮捕徐男等20人，其中7人遭聲押獲准。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊23分隊偵辦多起毒品案，經分析相關資料，並以科技設備搜索採證犯嫌手機資料，陸續掌握販毒集團犯嫌相關身分、車輛、犯罪事證，與少年隊、新興、苓雅、仁武分局、保安警察第三總隊第二大隊等單位共組專案小組，報請台灣高雄地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦。

專案小組經長期蒐證，掌握犯嫌等人行蹤與毒品藏匿地點，去年間陸續發動多次搜索拘提，並發現販毒集團具有明確組織分工，使用網路通訊軟體作為集團成員聯絡工具，且利用少年販毒，標榜「24小時」外送服務，吸引買家下單購毒。

警方調查，集團由俗稱小蜜蜂的外送人員駕車前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域遍及高雄市各區，集團成員計有外送員、控台人員、毒品倉管人員、毒品埋包人員、車輛整備人員、線上客服人員、贓款收水手、幕後管理員等角色，分工明確。

警方共查緝23歲徐姓嫌犯等20名犯嫌到案，查扣第二級毒品安非他命1包、第三級毒品愷他命141包、毒品咖啡包1000多包、第二級毒品依托咪酯煙油2瓶、第二級毒品依托咪酯煙彈100多顆、第三級毒品一粒眠2包、第二級毒品大麻加熱菸1支、贓款新台幣24萬元、權利車3部、空煙彈殼1包、口味香精10瓶等。

全案依違反毒品危害防制條例罪、組織犯罪防制條例等罪嫌、移送高雄地檢署偵辦，販毒集團中徐嫌等7人經檢察官聲押後，高雄地方法院法官裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

高雄販毒集團偏躲僻處埋包、宅配毒品！警起出千餘包「半步顛」、10人收押

以徐姓男子及吳姓兄弟為首的高雄販毒集團，去年3月至11月間，唆使10餘名手下，以分工方式在偏僻草叢或廢棄屋埋包，或當外送宅配毒品到府，市刑大警方發動數波搜索，逮獲徐等20人，起出千餘包「半步顛」毒咖啡包等毒品，其中10人遭收押。

新北騎士擦撞路緣摔車 公車行經緊急煞車 騎士幸運僅輕傷

24歲徐男昨天（4日）深夜11時許騎車行經新北市板橋區文化路一段時，不慎碰撞路緣後人車倒地，與同向經過的公車及路邊停放的轎車發生碰撞。所幸當時公車正要進站車速不快及時煞車，徐男僅左手骨折並無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬待查。

開啟輔助駕駛系統未注意前方路況！國3又見撞擊緩撞車事故

開啟輔助駕駛系統，國道又見撞擊緩撞車！國道3號苗栗苑裡路段今天上午在南下內線車道發生一起廂型休旅車追撞緩撞車事故，幸現場僅1人受輕傷送醫，國道警方初步調查疑因肇事女駕駛開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況釀禍。

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

