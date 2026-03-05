聽新聞
開啟輔助駕駛系統未注意前方路況！國3又見撞擊緩撞車事故
開啟輔助駕駛系統，國道又見撞擊緩撞車！國道3號苗栗苑裡路段今天上午在南下內線車道發生一起廂型休旅車追撞緩撞車事故，幸現場僅1人受輕傷送醫，國道警方初步調查疑因肇事女駕駛開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況釀禍。
這起事故發生在今天上午8點27分左右，53歲何姓女子駕駛黑色租賃廂型休旅車，行經國道3號南向156.1里處（苗栗縣苑裡路段），在內線車道追撞高工局大甲工務段1輛施工警戒中的緩撞車，猛烈撞擊力道造成緩撞車防撞蠍尾嚴重變形，何女受輕傷，有胸悶情況被送往大甲光田醫院診治。
國道警方表示，本起事故造成何女1人受輕傷，現場於9點24分排除，何女及緩撞車王姓駕駛人酒測值均為0。何女表示，駕駛租賃車行經該路段時，有使用輔助駕駛系統，因未注意車前狀況，高速撞擊於內側車道的緩撞車。
轄區國道2隊呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
