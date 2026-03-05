快訊

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

台南市消防局指出，本月2日晚間7時43分，受理東區東光路一間游泳池創傷緊急救護勤務，通報為小朋友受傷，立即派遣救護人車到場；經查患者是5歲的呂姓女童，當時意識清楚，右小腿約3*8割傷，經初步處置後隨即送往永康奇美醫院治療。

台南市警第一分局莊敬派出所所長張許世賢表示，警方接獲119轉報，指東區游泳池有孩童受傷，經到場了解，疑似為5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成孩童受傷，現場已由救護人員先行將女童送醫；警方協助通知女童家屬，目前家屬暫未提出刑事過失傷害告訴。

警方指出，已依相關規定已完成兒少保護通報，並函請市府相關局處進一步查明該泳池業者是否符合場館設施安全及管理規範，現場已先拍下相片、保留掉落輕鋼架等證物，後續將視調查結果釐清相關責任。

業者受訪表示，小朋友是在泳池裡面被割傷，當時天花板輕鋼架可能因為泳池水氣比較多鏽蝕，導致支撐不住掉下來；當時有馬上帶小朋友就醫，並持續的慰問與關心，後續會追蹤小朋友的復原狀況，與家屬討論相關事宜，目前泳池已停業做全面的檢修跟維護。

業者說明，現場目前天花板的大洞，不是事故掉落輕鋼架的區域，原本掉下的破損處已經修補好，現在看到的都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程；現在恢復營業的時間未定，會等後續程序釐清處理後再行公告開放。

業者說明，現場目前天花板的大洞，不是事故掉落輕鋼架的區域，原本掉下的破損處已經修補好，現在看到的都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程。記者袁志豪／翻攝
業者說明，現場目前天花板的大洞，不是事故掉落輕鋼架的區域，原本掉下的破損處已經修補好，現在看到的都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程。記者袁志豪／翻攝

業者說明，現場目前天花板的大洞，不是事故掉落輕鋼架的區域，原本掉下的破損處已經修補好，現在看到的都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程。記者袁志豪／翻攝
業者說明，現場目前天花板的大洞，不是事故掉落輕鋼架的區域，原本掉下的破損處已經修補好，現在看到的都是店家自行拆卸下來做結構補強的工程。記者袁志豪／翻攝

業者說明當時事故掉落輕鋼架的區域，目前已經修補好。記者袁志豪／翻攝
業者說明當時事故掉落輕鋼架的區域，目前已經修補好。記者袁志豪／翻攝

