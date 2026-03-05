姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

新竹市政府社會處說明，事發當日家人因個案行為進行管教，警政人員到場後已即時提醒家屬避免管教過當，並依規定進行通報。社會處於今接獲警政單位通報後，立即指派社工介入提供服務，後續將安排家訪進一步釐清案情，並依家庭與個案需求評估，提供相關資源與必要協助，以確保個案權益與安全。

社會處補充，該案個案已成年，現仍就學中，領有身心障礙證明並持續領取身心障礙生活補助，與家人同住，家庭為中低收入戶，並由新竹市東區身心障礙者服務中心持續提供關懷與支持服務。

這則Threads貼文引發網友熱議，紛紛留言回應「請問約莫是幾點看到的呢？稍後可以去確認一下是不是還有狀況」、「剛剛路過，那戶的門口一堆人還有警察」、「可以通報社會局介入處理。」

