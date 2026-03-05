快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

新竹市政府社會處說明，事發當日家人因個案行為進行管教，警政人員到場後已即時提醒家屬避免管教過當，並依規定進行通報。社會處於今接獲警政單位通報後，立即指派社工介入提供服務，後續將安排家訪進一步釐清案情，並依家庭與個案需求評估，提供相關資源與必要協助，以確保個案權益與安全。

社會處補充，該案個案已成年，現仍就學中，領有身心障礙證明並持續領取身心障礙生活補助，與家人同住，家庭為中低收入戶，並由新竹市東區身心障礙者服務中心持續提供關懷與支持服務。

這則Threads貼文引發網友熱議，紛紛留言回應「請問約莫是幾點看到的呢？稍後可以去確認一下是不是還有狀況」、「剛剛路過，那戶的門口一堆人還有警察」、「可以通報社會局介入處理。」

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開，該內容在網路引發熱議。示意圖／ingimage
有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開，該內容在網路引發熱議。示意圖／ingimage

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

高雄少女為愛離家見情郎 少年隊異地合作助返家

影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍

臉書社團PO出養小男嬰訊息引關注 竹市府：相關服務穩定提供中

相關新聞

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

有網友今PO網表示，「超扯！超扯！下午2時23分大貨車硬闖機慢車道直直開」，並指這輛大貨車硬闖台中烏日上台74線匝道機慢車道，還把交通標誌刮傷了，引起網友熱議。警方說明，已通知肇事司機到案說明，並通報路權單位交通局修復交通標誌；至於修復費用，將向肇事司機求償。

影／台南泳池天花板輕鋼架突掉落！5歲女童水中右腿遭割傷濺血

台南市一名5歲女童日前在東區一間游泳池游泳時，疑似因5公尺高的游泳池天花板輕鋼架突然掉落，造成她右小腿割傷濺血，當場哭泣；消防局救護人員立即趕往處置，將女童送醫，目前家屬暫未提出刑事告訴。業者表示，近日暫停營業，掉下輕鋼架的破損區域已修補好。

姪女遭姑姑綁電線杆管教　警方、竹市府緊急介入

有民眾昨在Threads發文，稱開車經過新竹市區，竟看見一名身穿紅衣的女孩遭繩子綑綁在電線杆上，畫面很可怕，一旁有一名很像是該女的姊姊，罵了對方就離開。該內容在網路引發熱議。對此，警方回應，該案是姪女不聽管教而遭姑姑綁在電線桿上，警方獲報立即到場查處並告誡家屬不得不當管教，全案依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪，移請檢方偵辦，並通報市府社會處接續處理。

板模工做事做一半老闆說一句話他走人　藉酒意持刀討公道遭警圍捕

板模工人謝姓男子一個月前在高雄工地和老闆賴姓男子因工作起爭執，賴男不滿謝做事做一半，講了一句「愛做不做，不做就走」，謝男憤而走人；沒料，前晚7時，謝仗著酒意持刀至賴位於楠梓區租屋處宿舍理論，遭其他員工壓制，扭送趕抵警方。

參觀總統府…男包中藏一把槍送辦！「這理由」裁定不罰

尹姓男子參觀總統府被查獲隨身包內藏放外型與真槍相仿的空氣槍，台北市警中正一分局認尹違反社會秩序維護法，將他移送法辦；台北地院法官審查，尹雖帶槍，但未危害公眾安全秩序，裁定不罰。

台東元宵節64人炮傷　尚有3人住院

台東元宵節炮炸肉身寒單（邯鄲）和陣頭遶境，系列活動今天凌晨結束，台東縣衛生局統計，累計64人因炮炸受傷，目前尚有3人住院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。